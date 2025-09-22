Bank of America: Υπάρχει ακόμα περιθώριο για τους long στο ευρώ

Το ευρώ έχει καταγράψει μια ιδιαίτερα θετική πορεία μέσα στο 2025, ωστόσο οι προοπτικές του έναντι των νομισμάτων της G10 εμφανίζονται πιο σύνθετες στο υπόλοιπο της χρονιάς, αναφέρει σε ανάλυσή της η Bank of America.

Οι αναλυτές της BofA εκτιμούν πως το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα διατηρεί δυναμική σε σχέση με το γεν, το ελβετικό φράγκο, το δολάριο ΗΠΑ, το δολάριο Νέας Ζηλανδίας και το καναδικό δολάριο, ενώ αντίθετα υιοθετούν πιο αρνητική στάση για τις προοπτικές έναντι της στερλίνας, των σκανδιναβικών νομισμάτων και του αυστραλιανού δολαρίου.

Οι θετικές προοπτικές

Η βελτίωση του κλίματος γύρω από το ευρώ οφείλεται εν μέρει στην πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ, αλλά και στις προσδοκίες για ενίσχυση της δημοσιονομικής πολιτικής στη Γερμανία, η οποία θεωρείται «game changer» για την ευρωζώνη. Οι οικονομολόγοι της Bank of America βλέπουν σταδιακή σύγκλιση ανάπτυξης μεταξύ Ευρωζώνης και ΗΠΑ το 2026, με τη στροφή στη γερμανική δημοσιονομική πολιτική να αποτελεί κεντρικό παράγοντα. Παράλληλα, η συζήτηση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη δημιουργεί θετικές προοπτικές, με εκτιμήσεις ότι μέρος της χρηματοδότησης θα μπορούσε να προέλθει μέσω κάποιας μορφής αμοιβαιοποίησης χρέους.

Οι κίνδυνοι από τη Γαλλία και την ΕΚΤ

Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία παραμένουν πηγή ανησυχίας. Η πιθανότητα παρατεταμένης αστάθειας ή ακόμη και νέων εκλογών δημιουργεί καθοδικούς κινδύνους για το ευρώ, κυρίως έναντι άλλων νομισμάτων, πέραν του δολαρίου. Επιπλέον, οι αναλυτές της BofA διατηρούν μια πιο απαισιόδοξη θέση για την ΕΚΤ, θεωρώντας ότι η πολιτική της θα επιβαρύνει το ευρώ έναντι της στερλίνας, του αυστραλιανού δολαρίου και των σκανδιναβικών νομισμάτων, αν και η επίδραση στην ισοτιμία EUR/USD εκτιμάται περιορισμένη.

Ο επόμενος καταλύτης

Σύμφωνα με τη Bank of America, η αντιστάθμιση κινδύνου έναντι του δολαρίου είναι πιθανό να εξελιχθεί στον επόμενο καταλύτη της αγοράς συναλλάγματος. Κι αυτό, διότι το χαμηλότερο κόστος για hedging, εξαιτίας της πολιτικής της Fed, δημιουργεί ευκαιρίες για επιχειρήσεις και επενδυτές, με την τάση αυτή να έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Σε κάθε περίπτωση, το ευρώ καταγράφει μέχρι στιγμής τα μεγαλύτερα οφέλη από την υπερπροσφορά δολαρίων, με τα επενδυτικά κεφάλαια να ενισχύουν τις θέσεις τους. Σύμφωνα με τη BofA, παρά τη θετική πορεία μέχρι στιγμής, υπάρχει ακόμη περιθώριο για νέες «long» τοποθετήσεις μέσα από τα παράγωγα.