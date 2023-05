Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στη Fed

Σε ανοδική τροχιά η Wall Street με τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες να «πρασινίζουν» ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύεται η Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές κρέμονται από τα χείλη της Fed και του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια.

Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ εκτός απροόπτου θα ανακοινώσει μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 5% – 5,25%, ήτοι το υψηλότερο από το 2007. Αυτή όμως, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι και η τελευταία παρέμβαση εκ μέρους της Fed, η οποία θα ρίξει τίτλους τέλους στον τρέχοντα κύκλο σύσφιξης -έναν από τους πλέον επιθετικούς σ’ όλη την ιστορία της κεντρικής τράπεζας.

Η ανακοίνωση της Fed θα έρθει μετά από μια δύσκολη συνεδρίαση για την αμερικανική αγορά, καθώς οι Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq υπέστησαν διευρυμένες απώλειες την Τρίτη. Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για μετάδοση της τραπεζικής κρίσης και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συννέφιασαν το επενδυτικό κλίμα μετά την κατάρρευση της First Republic Bank και την επακόλουθη εξαγορά της από την JPMorgan.

«Υπάρχει ακόμα "πόνος" σε όλο τον κλάδο», δήλωσε η Αναστέζια Αμορόζο του iCapital. «Και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι η δράση των τραπεζών πρέπει πραγματικά να έχει σημασία για τη Fed επειδή, θυμηθείτε, στην τελευταία συνεδρίαση της FOMC, ο Πάουελ μας έδωσε πραγματικά νέες μετρήσεις για να παρακολουθήσουμε όσον αφορά το εάν πρόκειται να αυξήσουν τα επιτόκια ή όχι. Έχει τεράστια σημασία η έκταση της πιστωτικής σύσφιξης που συμβαίνει στην οικονομία» πρόσθεσε.

Η κίνηση των δεικτών

Ο Dow Jones ενισχύεται 0,12% στις 33.723 μονάδες

Ο S&P 500 κερδίζει 0,35% στις 4.133 μονάδες

Ο Nasdaq ισχυροποιείται 0,53% στις 12.144 μονάδες

Μάκρο

Σημαντικά πιο πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών κινήθηκε η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ για τον Απρίλιο. Οι νέες θέσεις έφτασαν τις 296.000 έναντι 145.000 τον Φεβρουάριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 148.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση σε report ADP από τον Ιούλιο του 2022.

Οριακά κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις κινήθηκε για τον Απρίλιο η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της S&P Global που δόθηκαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Ο PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 53,6 μονάδες έναντι των 53,7 μονάδων στην αρχική μέτρηση της εταιρείας. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 53,7 μονάδες. Τον Μάρτιο ο PMI είχε διαμορφωθεί στις 52,6 μονάδες. Στη σχετική έκθεση της S&P Global σημειώνει πως οι νέες παραγγελίες του κλάδου και η απασχόληση βελτιώθηκαν, με την απασχόληση να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον Αύγουστο του 2022. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση των τιμών στον κλάδο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Αύγουστο του 2022, καθώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν το αυξημένο κόστος προς τους πελάτες τους.

Επιχειρηματικά νέα

Aνοδικά κινήθηκαν τα έσοδα της Starbucks για το α΄ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων καφέ. Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 8,7 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμενα έσοδα στα 8,4 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 74 σεντ έναντι εκτίμησης για 65 σεντ ανά μετοχή. Η άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό στην Κίνα βοήθησε στην αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 3% στην ασιατική χώρα, με τις διεθνείς πωλήσεις της Starbucks να ενισχύονται κατά 7% σε διεθνές επίπεδο, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 2,94%. Στη αγορά της Βόρειας Αμερικής, οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση.

Σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις των επενδυτών κινήθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της Ford για το α' τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Τα συνολικά έσοδα της Ford έφτασαν τα 41,05 δισ. δολάρια, αυξημένα 20% σε ετήσιο επίπεδο και έναντι εκτίμησης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Refinitiv για έσοδα 34,05 δισ. δολάρια. Τα κέρδη έφτασαν τα 1,8 δισ. δολάρια ή 44 σεντ ανά μετοχή έναντι 3,1 δισ. δολαρίων ή 78 σεντ ανά μετοχή στο α' τρίμηνο του 2022. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 63 σεντ έναντι εκτίμησης για 41 σεντ. Η διοίκηση της Ford διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του 2023, αναμένοντας προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ των 9 και των 11 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένες ταμειακές ροές ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν για το α' τρίμηνο του 2023 τα κέρδη της Yum Brands, της μητρικής των Pizza Hut και των KFC, παρά την άνοδο που κατέγραψαν οι δύο παραπάνω αλυσίδες στην αγορά της Κίνας στο πλαίσιο της άρσης των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό. Τα κέρδη της Yum Brands διαμορφώθηκαν σε 300 εκατ. δολάρια ή 1,05 δολάρια ανά μετοχή έναντι 399 εκατ. δολαρίων ή 1,36 δολαρίων ανά μετοχή στο α' τρίμηνο του 2022. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Refinitiv ανέμενα κέρδη στα 1,13 δολάρια ανά μετοχή. Οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 1,65 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 6% σε ετήσιο επίπεδο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πωλήσεις ύψους 1,62 δισ. δολαρίων. Οι πωλήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 13 μήνες (same store sales) αυξήθηκαν 8%. Τα same store sales των KFC αυξήθηκαν 9%, κυρίως λόγω της αγοράς της Κίνας όπου καταγράφηκε άνοδος 17% Τα same store sales της Pizza Hut αυξήθηκαν 7%, με άνοδο 8% στην Κίνα.

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της CVS Health για το α' τρίμηνο του 2023, με τη διοίκηση του υγειονομικού ομίλου στις ΗΠΑ να «κόβει» τις προβλέψεις της για την κερδοφορία στο σύνολο του οικονομικού έτους. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 85,28 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022 και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμεναν έσοδα στα 80,79 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 2,20 δολάρια έναντι 2,30 δολαρίων το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στα 2,09 δολάρια ανά μετοχή. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της CVS έφτασαν τα 4,37 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης των 4,19 δισ. δολάρια. Για το σύνολο του 2023, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ των 8,50 και των 8,70 δολαρίων, έναντι μεταξύ των 8,7 και των 8,9 δολαρίων στην προηγούμενη εκτίμηση της. Η μείωση στο guidance για το σύνολο του έτους αποδίδεται εν μέρει στο κόστος από τις εξαγορές των Signify Health και Oak Street Health που έχει ανακοινώσει η CVS, καθώς η τελευταία προσπαθεί να ανταποκριθεί στη μείωση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον κορονοϊό.