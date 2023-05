Ήπιες πιέσεις στο Χρηματιστήριο με το βλέμμα στις κεντρικές τράπεζες

Οριακά χαμηλότερα το Χρηματιστήριο την Τρίτη. Στο επίκεντρο οι κεντρικές τράπεζες.

Οριακές ανοδικές κινήσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ΧΑ να διαφοροποιείται ελαφρώς, αναμένοντας ουσιαστικά εξελίξεις στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, από τα «χείλη» των κεντρικών τραπεζών κρέμονται οι αγορές μετοχών βαδίζοντας προς έναν μήνα που «φοβίζει» και υπό τη γνωστή ρήση του «Sell in May and Go Away». Το εύθραυστο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σκηνικό, η εμπιστοσύνη που κλονίζεται και αποτυπώνεται εμφανώς πλέον στο διεθνές τραπεζικό σύστημα στη βάση και της ελλιπούς εποπτείας, το «American Dream» που ξεθωριάζει και εξελίσσεται σε μια παγίδα χρέους και η αβεβαιότητα που ενισχύεται κατακόρυφα καθώς οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιαμορφώνονται και οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη εν ριπή οφθαλμού, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αγοραστικών κινήσεων από τα χαρτοφυλάκια, που θέτουν επί τάπητος πλέον έναν πιο «αμυντικό» προσανατολισμό καθώς αναθεωρείται το σενάριο μιας «απότομης προσγείωσης» («hard landing» σενάριο) της οικονομίας. Μιας παγκόσμιας οικονομίας που συνεχίζει να «ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί» και δε διαθέτει κανένα «μαξιλάρι» και καμία «θωράκιση» έναντι μιας απότομης ύφεσης, τη στιγμή μάλιστα που οι κίνδυνοι - αλληλοσυνδεόμενοι ως επί το πλείστον - παραμένουν πολύ πιο αυξημένοι από ό,τι συνήθως.

Όπως περιέγραφε το insider.gr σε αυτό το σκηνικό, το Χρηματιστήριο έχοντας αυτονομηθεί από τον Οκτώβριο του 2022 - που αποτέλεσε την απαρχή μιας σπουδαίας ανοδικής κίνησης - καλείται πλέον να ανταπεξέλθει και να χτίσει υψηλές «ζώνες άμυνας» για να αποκρούσει τόσο τα εξωτερικά όσο και τα εσωτερικά «πυρά». Απέχοντας μόλις 14 συνεδριάσεις από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση στις 21 Μαΐου, η εγχώρια αγορά λαμβάνει πιο επιφυλακτικά χαρακτηριστικά, ακολουθώντας το «δρόμο» του «profit taking» και αναζητώντας πιο ελκυστικά σημεία εισόδου σε ένα ευρύτερο «pullback». Η συνέχεια που δίνεται ως προς την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η καλύτερη εικόνα των δημοσιονομικών μεγεθών, η απόσταση βολής που απέχει από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αλλά και το ισχυρό σετ αποτελεσμάτων των εισηγμένων αποτελούν ισχυρά «χαρτιά» για τους long, που εύκολα μπορούν να «καούν» σε μια ενδεχόμενη πυροδότηση ενός διεθνούς sell off. Άλλωστε, το ήδη ανοιχτό ρήγμα που αφήνουν πίσω τους οι κεντρικές τράπεζες φαίνεται να διευρύνεται όπως και τα τραπεζικά «θύματα» που πέφτουν σε αυτό (Silicon Valley Bank, Signature Bank, ακολούθησε η First Republic Bank με την Credit Suisse να καταρρέει υπό την απουσία της ουσίας των λέξεων «εμπιστοσύνη» και «αξιοπιστία»). Όπως πολύ εύστοχα δήλωσε o Larry Summers (πρώην υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ) «αυτά τα πράγματα είναι όπως οι δασικές πυρκαγιές, είναι πολύ πιο εύκολο να τις αποτρέψεις, παρά να τις περιορίσεις αφού αρχίσουν να εξαπλώνονται».

Παράλληλα, στις προτιμώμενες επιλογές της Goldman Sachs μεταξύ των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης αλλά και ευρύτερα συγκαταλέγεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αναλυτές στρατηγικής να αυξάνουν μάλιστα και τα περιθώρια ανόδου για το Γενικό Δείκτη.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος θέτει τιμή στόχο για το Γενικό Δείκτη στις 1.200 μονάδες από τις 1.075 μονάδες που ανέμενε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με την αγορά να βρίσκεται στις 1.096 μονάδες. Αυτό συνεπάγεται ένα περιθώριο ανόδου της τάξεως του 8% περίπου κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες. Ο δείκτης αποτίμησης P/E NTM (πολλαπλασιαστής κερδών για τους επόμενους δώδεκα μήνες) για την εγχώρια αγορά διαμορφώνεται στο 8,6x, χαμηλότερα από το στόχο της Goldman Sachs στο 8,9x και έναντι 12,4x για τις αναδυόμενες αγορές και 12,5x για την Ευρώπη (στόχοι της G.S). Επίσης, τα EPS (κέρδη ανά μετοχή) εκτιμάται πως θα ενισχυθούν κατά 8% κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες, με το consensus στο 9%, ενώ, η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 5%.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,18% στις 1.083,29 μονάδες με τον τζίρο στα 2,88 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημειώνει πτώση 0,04% στις 2.622 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,26%.

Επιμέρους στις τράπεζες, Alpha Bank και Eurobank καταγράφουν ήπια άνοδο, ενώ με αρνητικό πρόσημο διαπραγματεύονται ΕΤΕ και Πειραιώς.

Απώλειες 0,46% για τη Μυτιληναίος, 0,32% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και με τον ΟΠΑΠ στο -0,19%. Με αρνητικό πρόσημο επίσης, η ΕΥΔΑΠ, τα ΕΛΠΕ και η Lamda.