ΠΟΥ: Δεν υπάρχει σύνδεση αυτισμού και χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν οριστικά επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια πιθανή σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Προς το παρόν, δεν έχει τεκμηριωθεί καμία συνεπής συσχέτιση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης, τόνισε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη Δευτέρα τον αυτισμό με τη χορήγηση εμβολίων στην παιδική ηλικία και την κατανάλωση του παυσίπονου Tylenol από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θέτοντας στο επίκεντρο της επίσημης αμερικανικής πολιτικής υγείας ισχυρισμούς που δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.