Κωνσταντίνος Μητσοτάκης - Μαρία Σάκκαρη: Παντρεύονται το 2027

Στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ο γιος του έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δέχτηκε η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη. Τα ευχάριστα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Στη χαλαρή κουβέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μέλλουσα νύφη του με τα καλύτερα λόγια αναφέροντας ότι ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για το 2027.

