ΟΑΕΔ: Την Πέμπτη ξεκινά στη Θεσσαλονίκη το 1ο SkillUp Forum για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα

Το πρώτο SkillUp Forum για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα του ΟΑΕΔ θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Envolve Entrepreneurship, όπως ανακοινώθηκε από τον οργανισμό την Δευτέρα.

Το SkillUp Forum θα ξεκινήσει με το συνέδριο που διοργανώνεται την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου από τις 16.00 έως τις 18.00 στο Grand Palace Hotel με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γ. Γεωργαντά, του Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Λ. Χριστόπουλου, του Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σ. Πρωτοψάλτη, της Γενικής Δ/ντριας Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης κ. Π. Αντωνάκου και του Προέδρου του Envolve Entrepreneurship κ. J. Αθανασόπουλο, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Olympia Electronics, κ. Δ. Λακασά καθώς και εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας, της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνολογίας. Το συνέδριο πραγματοποιείται ακολουθώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και είναι απαραίτητη η προεγγραφή, για τη διασφάλιση της ομαλής προσέλευσης των συμμετεχόντων.

Aπό την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, θα πραγματοποιηθούν 4 σεμινάρια με θεματικές ενότητες τη «Σχεδίαση Υπηρεσιών» (Service Design), τη «Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου» (From Idea to Business), τη δημιουργία του «Ταξιδιού Εμπειρίας Πελάτη» (Customer Journey Map), τη σύνταξη βιογραφικού και τη «Στοχευμένη Αναζήτηση Εργασίας» (Getting to you’re Hired), καθώς και δράσεις δικτύωσης, διασύνδεσης των συμμετεχόντων με στελέχη της αγοράς εργασίας και συζητήσεις με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του SkillUp Forum έχει ως εξής:

• Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου: Συνέδριο (SkillUp Forum Conference) από 16.00 έως 18.00 στο Grand Palace Hotel (Μοναστηρίου 305).

• Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου: Σεμινάρια «O δρόμος προς τη πρόσληψη» (Getting to you’re Hired) από 12.00 έως 16.00 και «Σχεδίαση Υπηρεσιών» (Service Design) από 17.00 έως 21.00, στο χώρο του Creativity Platform (Στοά Εμπόρων, Εγνατίας 45).

• Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου: Σεμινάρια «Από την ιδέα στην πράξη» (From Idea to Business) από 12:00 έως 16:00 στο χώρο του Creativity Platform (Στοά Εμπόρων, Εγνατίας 45).

• Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου: Διαδραστικό παιχνίδι (Interactive Game) ερωτήσεων, από 19:00 έως 20:00, στην Αίθουσα Α, Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» της ΔΕΘ.

• Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου: Σεμινάριο «Ταξίδι Εμπειρίας Πελάτη» (Customer Journey Map) από 12.00 έως 16.00 στο χώρο του Creativity Platform (Στοά Εμπόρων, Εγνατίας 45) και «Συνάντηση Δικτύωσης» (meetup) που θα προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση και διασύνδεση με στελέχη της αγοράς, από 17:00 έως 20:00 στο Whope (Λουδία 4, Θεσσαλονίκη).

Όλες οι δράσεις απευθύνονται σε όσους αναζητούν την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους για την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, αναφέρει ο ΟΑΕΔ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ είναι απαραίτητη η προεγγραφή, καθώς υπάρχει όριο συμμετοχής για κάθε θεματική.

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής για τις υπόλοιπες δράσεις του 1ου SkillUp Forum μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους www.skillup.gr και www.oaed.gr

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Envolve Entrepreneurship ιδρύθηκε το 2012 και παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αξιοποιώντας παράλληλα συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και εταιρείες, που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των επιχειρηματικών πόρων και η αποστολή του βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση, τους πόρους και τα βραβεία Μέσω του προγράμματος βράβευσης Envolve Award Greece, το Envolve έχει υποστηρίξει 34 εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε 19 τομείς της οικονομίας, προσφέροντας τους περισσότερο από 5.500.000 ευρώ χρηματοδότηση, συνεισφέροντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://greece.envolvelglobal.org