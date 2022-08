Ιατρικά απόβλητα: Η νέα μεγάλη πρόκληση για τους διεθνείς επενδυτές

Η αγορά διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων προβλέπεται να αυξηθεί από 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 σε 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027.

Η αγορά διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων προβλέπεται να αυξηθεί από 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 σε 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,6% από το 2022 έως το 2027, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της MarketsandMarkets. Συνθήκες όπως η πανδημία, οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία δημιουργούν νέες τάσεις και θεραπευτικές δυνατότητες οι οποίες με τη σειρά τους συνθέτουν ένα δυναμικό πλαίσιο για τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Οι αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία και η Ιαπωνία παρέχουν προσοδοφόρες ευκαιρίες στους παίκτες του συγκεκριμένου τομέα.

Με βάση τις υπηρεσίες, η αγορά διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων κατακερματίζεται σε υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης, υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης και υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ο τομέας των υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών υγείας όπως ο διαβήτης που αυξάνει την παραμονή στο νοσοκομείο.

Η αγορά διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων χωρίζεται σε μη επικίνδυνα απόβλητα και σε επικίνδυνα απόβλητα με βάση τον τύπο των αποβλήτων. Το 2021, το τμήμα των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, κάτι το οποίο μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην αύξηση της παραγωγής απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Μέχρι στιγμής, η επεξεργασία εκτός έδρας αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.

Με βάση τον τόπο θεραπείας, η αγορά έχει χωριστεί σε θεραπεία εκτός του χώρου υποδομών και επιτόπια θεραπεία. Το 2021, το τμήμα θεραπείας εκτός έδρας κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, κυρίως λόγω της αύξησης των περιπτώσεων παθήσεων και των αυξημένων τραυματισμών από ατύχημα και εγκαύματα.

Όσον αφορά στην παραγωγή αποβλήτων, η αγορά διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων έχει χωριστεί σε νοσοκομειακά και διαγνωστικά εργαστήρια και σε άλλους παραγωγούς αποβλήτων. Το 2021, ο τομέας των νοσοκομείων και των διαγνωστικών εργαστηρίων κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, κυρίως λόγω του αυξανόμενου αριθμού προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στις ανεπτυγμένες χώρες.

Ποιοι πρωτοστατούν στην περιφερειακή αγορά διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων

Η παγκόσμια αγορά κατακερματίζεται σε πέντε μεγάλες περιοχές—Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά για αγορά το 20201. Το μεγάλο μερίδιο της Βόρειας Αμερικής σε αυτήν την αγορά μπορεί να αποδοθεί στην αυξανόμενη εστίαση στην κατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων και στην επικέντρωση στην παροχή εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης για παθήσεις υγείας όπως ο διαβήτης.

Οι σημαντικότεροι παίκτες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά διαχείρισης ιατρικών απορριμμάτων είναι οι Stericycle (ΗΠΑ), Veolia Environnement S.A. (Γαλλία), Sharps Compliance, Inc. (ΗΠΑ), Waste Management, Inc. (ΗΠΑ), Clean Harbors, Inc. (ΗΠΑ), REMONDIS SE & CO KG. (Γερμανία), BioMedical Waste Solutions LLC (ΗΠΑ), Daniel Sharpsmart, Inc. (Αυστραλία), Republic Services, Inc. (ΗΠΑ), EcoMed Services (ΗΠΑ), GRP & Associates, Inc. (ΗΠΑ), BWS, Inc. (ΗΠΑ), MedPro Disposal (ΗΠΑ), GIC Medical Disposal (Καναδάς), Gamma Waste Services (ΗΠΑ), Triumvirate Environmental, Inc. (ΗΠΑ), EPCO (Σαουδική Αραβία), All Medical Waste Australia PTY. Ε.Π.Ε. (Αυστραλία), Casella Waste Systems (ΗΠΑ), Pro-Disposal (Γεωργία), SSO Medical Waste Management (ΗΠΑ), SafeGuard Waste Solutions (ΗΠΑ), MedWaste Industries, Inc. (ΗΠΑ), Dulsco (Ντουμπάι).