Zeus International Hotels & Resorts: Το νέο επενδυτικό πλάνο

Ο Όμιλος ZEUS Hotels & Resorts, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης πορείας στο χώρο της φιλοξενίας, εισέρχεται σε μια νέα εποχή που σηματοδοτεί την εξέλιξή του σε ένα ολοκληρωμένο brand φιλοξενίας με παγκόσμια προοπτική.

Το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης της ZEUS Hotels & Resorts για τη διετία 2025-26 προβλέπει την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Ελλάδα με στρατηγικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένου του ZEUS Kassandra Lagoon στη Χαλκιδική, σε συνέχεια της επιτυχούς λειτουργίας του εμβληματικού ZEUS Eleva Ajul, του ZEUS Eretria Resort στην Εύβοια και του εντυπωσιακού ZEUS Piraeus Grand στο λιμάνι του Πειραιά. Το σχέδιο επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη του ZEUS Eleva Miraya και τη θεαματική αναβάθμιση του πανέμορφου πεντάστερου ξενοδοχείου ZEUS Eleva Mirabello Bay, που αποτελεί συνώνυμο της μοναδικής κρητικής φιλοξενίας. Οι στρατηγικές αυτές επενδύσεις, καθώς και νέες που θα ανακοινωθούν το 2026 αποτελούν ορόσημο στη δέσμευση του Ομίλου για προσφορά εξατομικευμένων εμπειριών φιλοξενίας.

«Το στρατηγικό μας rebranding, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Landor, μια από τις κορυφαίες Εταιρείες Branding παγκοσμίως, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να οδηγούμε τις αλλαγές στον τουριστικό κλάδο και να καινοτομούμε. Η νέα φιλοσοφία του Ομίλου δίνει έμφαση στο στοιχείο της ανακάλυψης σε κάθε προορισμό δραστηριοποίησής του, στην ανάπτυξη μιας συνδεδεμένης διεθνούς κοινότητας γύρω από τη φιλοξενία και στην ανάδειξη της απλότητας και της αυθεντικότητας ως θεμελιώδεις αξίες στο νέο πνεύμα λειτουργίας του», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χάρης Σιγανός.

Με περισσότερα από 4.000 δωμάτια, σουίτες, βίλες και bungalows σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Ιταλία, η ZEUS έχει εδραιώσει την ισχυρή της παρουσία στην ευρωπαϊκή φιλοξενία.

Η νέα δομή του Ομίλου καθορίζει την ποικιλομορφία και το βάθος του χαρτοφυλακίου του. Οι τρεις διακριτές κατηγορίες - ZEUS Flagship, ZEUS Eleva και ZEUS Essence - αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εκφράσεις της φιλοσοφίας ZEUS:

* ZEUS Flagship - Εμβληματικά ξενοδοχεία σε στρατηγικές τοποθεσίες πολιτιστικής, επιχειρηματικής ή τουριστικής σημασίας, οι πρεσβευτές του νέου brand.

* ZEUS Eleva - Η premium συλλογή που εκφράζει την κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας ZEUS.

* ZEUS Essence - Η αυθεντικότερη μορφή φιλοξενίας, ξενοδοχεία που έχουν σχεδιαστεί για ταξιδιώτες που αναζητούν γνήσια σύνδεση με τον προορισμό και τους ανθρώπους του και αποτυπώνουν το μεσογειακό τρόπο ζωής.

Ο Όμιλος ZEUS Hotels & Resorts διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του περισσότερα από 4.000 δωμάτια, βίλες και bungalows σε δεκαεπτά ξενοδοχεία πόλης και θέρετρα στην Ευρώπη. Από την Κρήτη και τη Χαλκιδική έως το Μιλάνο, τη Λευκωσία και το Βουκουρέστι, ο Όμιλος ξεχωρίζει για τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει στα ξενοδοχεία πόλης και στα θέρετρά του, βασισμένη στην ποιότητα των υπηρεσιών και την ευεξία των επισκεπτών, αντλώντας έμπνευση από την πλούσια ιστορία των προορισμών του. Η ZEUS διακρίνεται για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση πολυτελών τουριστικών μονάδων, αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις για την εξαιρετική συμβολή της στον τουριστικό κλάδο.