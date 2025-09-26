«Πυρά» στον Ερντογάν που «έδωσε τα πάντα και δεν πήρε τίποτα» - «Πελάτης του Τραμπ η Τουρκία»

Παράλληλα, κατήγγειλε πως η Τουρκία μετατράπηκε από στρατηγικός σύμμαχος σε «πελάτης» και ότι ο Ερντογάν κέρδισε μόνο «νομιμοποίηση» από έναν αμφιλεγόμενο πρόεδρο.

Σκληρή επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζοντας πως αν ο Αμερικανός πρόεδρος επαινούσε τον ίδιο τόσο πολύ, «θα ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί», όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του το indyturk.

Αφήνοντας αιχμές για ντροπιαστικές παραχωρήσεις σε εθνικά ζητήματα, ο Οζέλ τόνισε ότι ο Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από τη συνάντηση, αλλά αντιθέτως «έδωσε τα πάντα»: από παραγγελίες Boeing μέχρι συνεργασίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σπάνιες γαίες, πυρηνική ενέργεια και Σχολή της Χάλκης. Παράλληλα, κατήγγειλε πως η Τουρκία μετατράπηκε από στρατηγικός σύμμαχος σε «πελάτης» και ότι ο Ερντογάν κέρδισε μόνο «νομιμοποίηση» από έναν αμφιλεγόμενο πρόεδρο.

«Αν αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο συμφεροντολόγος και εκμεταλλεύεται την Τουρκία για τα δικά του συμφέροντα, εξυμνήσει τον Ερντογάν, τότε είναι σαν να ακούμε μια από τις μεγαλύτερες προσβολές» υποστήριξε, προσθέτοντας: «Η νομιμοποίηση δεν δίνεται από τον Τραμπ αλλά από τον λαό. Κι εκεί ο Ερντογάν την έχει χάσει προ πολλού», τόνισε εμφατικά.

Συνεχίζοντας να εξαπολύει πυρά κατά του Ερντογάν για την υποχωρητική εξωτερική πολιτική του απέναντι στις ΗΠΑ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστίασε επίσης στο γεγονός ότι το παλαιστινιακό ζήτημα δεν συζητήθηκε καν στη συνάντηση. «Ο Ερντογάν δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για τη Γάζα, το πιο κρίσιμο και βασικό ζήτημα της περιοχής», τόνισε.

«Η Τουρκία δεν είναι πλέον στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχει γίνει πελάτης του Τραμπ. Και αυτή η επίσκεψη ήταν μια επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Η Τουρκία ήταν αυτή που έκανε παραχωρήσεις, ενώ οι ΗΠΑ έμειναν με τα όσα ήθελαν, χωρίς να προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αντί να βασιζόμαστε στους επαίνους ενός ηγέτη, όπως ο Τραμπ, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση που να προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας μας».