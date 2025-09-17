Υπ. Παιδείας για ΠΑΣΟΚ: Τεχνητή ένταση γύρω από τις άδειες των μη κρατικών Πανεπιστημίων

«Αντί να συμβάλει εποικοδομητικά στον διάλογο για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, καταφεύγει σε μικροπολιτικές, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τη διαφάνεια και τη θεσμική αξιοπιστία της διαδικασίας», τονίζει το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας.

Για τη δημιουργία «τεχνητής έντασης γύρω από ένα ζήτημα που είναι ξεκάθαρο, τόσο νομικά όσο και πολιτικά» και «απέλπιδα προσπάθεια εντυπωσιασμού», κάνει λόγο του το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε απάντηση που εξέδωσε νωρίτερα, σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Μετά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την επίκαιρη ερώτηση του τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανου Παραστατίδη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «εγείρεται τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως» και «θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας που δημιουργεί πλέον επιπρόσθετο ενδιαφέρον για την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ και του σκεπτικού της».

Αναλυτικά, η απάντηση του γραφείου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας προς το ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

«Από το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διευκρινίζονται τα εξής:

Για ακόμη μία φορά, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να παρερμηνεύσει εσκεμμένα το νομικό πλαίσιο καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ επιλέγοντας να δημιουργήσει τεχνητή ένταση γύρω από ένα ζήτημα που είναι ξεκάθαρο, τόσο νομικά όσο και πολιτικά. Αντί να συμβάλει εποικοδομητικά στον διάλογο για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, καταφεύγει σε μικροπολιτικές, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τη διαφάνεια και τη θεσμική αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρόκειται για μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια εντυπωσιασμού, που όμως διαψεύδεται από τα ίδια τα δεδομένα και τη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 139 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/2024) «Η διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παρατήματος, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), εκκινεί με την υποβολή αίτησης από το μητρικό ίδρυμα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το μητρικό ίδρυμα». Περαιτέρω, από τη συνδυασμένη ανάγνωση της παρ. 1 καθώς και της περ. (ε) της παρ. 2 του αρ. 138 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/2024) συνάγεται ότι, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτεί ο νόμος για τη νομότυπη κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ, είναι η κατάθεση παραβόλου ανά αίτηση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. (α) του αρ. 137 του ν. 5094/2024 (ΦΕΚ Α΄ 39/2024) «Το μητρικό ίδρυμα ελέγχει την ακαδημαϊκή διοίκηση και εγγυάται την ορθή τήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων σύμφωνα με το παρόν. Το μητρικό ίδρυμα ελέγχει το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. μέσω: αα) συμμετοχής με απόλυτη πλειοψηφία στο κεφάλαιο και στα όργανα διοίκησης του παραρτήματος – Ν.Π.Π.Ε. ή αβ) εκπαιδευτικής συμφωνίας».

Εν όψει των ανωτέρω επισημαίνουμε τα εξής:

Ουδεμία αντίφαση διαπιστώνεται μεταξύ των απόψεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενώπιον του ΣτΕ και των όσων απάντησε σήμερα στη Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός για τα ΑΕΙ κ. Νίκος Παπαϊωάννου στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και τούτο διότι το υπόμνημα του Υπουργείου που επικαλείται ο κ. Παραστατίδης αναφέρεται στην περίπτωση που το μητρικό ίδρυμα ελέγχει σύμφωνα με τον νόμο το ΝΠΠΕ μέσω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο και τη διοίκηση αυτού, οπότε στην περίπτωση αυτή το μητρικό ίδρυμα καθίσταται υπόχρεο για την καταβολή του παραβόλου. Αντίκειμενο της συγκεκριμένης δίκης ήταν η νομιμοποίηση για την υποβολή της αίτησης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΝΠΠΕ.

Η απάντηση του Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαϊωάννου είναι σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ καθώς και με το υπόμνημα του Υπουργείου που κατατέθηκε στο ΣτΕ για την αντίκρουση των αιτήσεων ακύρωσης υπουργικών αποφάσεων για τα ΝΠΠΕ. Ότι, δηλαδή, το μητρικό ίδρυμα εκκινεί τη διαδικασία αδειοδότησης με την κατάθεση της σχετικής αίτησης και εγγυάται την ορθή τήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων είτε μέσω συμμετοχής στη διοίκηση και στο κεφάλαιο του παραρτήματος είτε μέσω εκπαιδευτικής συμφωνίας.

Συνεπώς, ουδεμία παραπλάνηση του ΣτΕ από το Υπουργείο έγινε και καθίσταται προφανές ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια τον νόμο και διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ, ενώ το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά επιλέγει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για μικροπολιτική αντιπαράθεση.

Επιπρόσθετα, η διαφάνεια διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τόσο το καταστατικό όσο και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΠΠΕ είναι δημοσιευμένα στο ΦΕΚ των αδειοδοτηθέντων ΝΠΠΕ».