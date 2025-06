Οριστική ρήξη Τραμπ - Μασκ: Ανταλλαγή πυρών, απειλές και «βουτιά» για την Tesla

Οριστικό φαίνεται να είναι το ρήγμα στην συμμαχία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Έλον Μασκ.

Οριστικό φαίνεται να είναι το ρήγμα στην συμμαχία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Έλον Μασκ. Αφορμή της διαφωνίας ήταν τα σχόλια που έκανε ο Μασκ για το «μεγάλο, όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ το οποίο εκκρεμεί να εγκριθεί από την Γερουσία, προκαλώντας την απάντηση του Τραμπ.

Στην τελευταία εξέλιξη, με δύο οργισμένες αναρτήσεις στο Truth Social ο Τραμπ τον αποκάλεσε «τρελό» και απείλησε να διακόψει τις κρατικές επιδοτήσεις που έχουν λάβει οι εταιρείες του για να εξοικονομήσει χρήματα.

«Ο Έλον είχε αρχίσει να κουράζει, του ζήτησα να φύγει, αφαίρεσα την εντολή του για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ανάγκαζε τους πάντες να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κανείς άλλος δεν ήθελε (αυτό ήξερε εδώ και μήνες ότι θα το έκανα!), και αυτός απλά τρελάθηκε!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ο ευκολότερος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας, δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και συμβάσεις του Έλον. Πάντα με εξέπληττε το γεγονός ότι ο Μπάιντεν δεν το έκανε!», σημειώνει στη δεύτερη ανάρτηση.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Μασκ, μέχρι πρόσφατα υψηλόβαθμος σύμβουλός του, αντιτίθεται στο νομοσχέδιο επειδή είναι «αναστατωμένος» για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τα ηλεκτρικά οχήματα που περιλαμβάνει καθώς και γιατί ο ίδιος «μπλόκαρε» τον εκλεκτό του Μασκ για την ηγεσία της της NASA.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Έλον επειδή γνώριζε τις εσωτερικές λειτουργίες αυτού του νομοσχεδίου καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε που κάθεται εδώ, καλύτερα από εσάς. Ήξερε τα πάντα γι' αυτό και δεν είχε κανένα πρόβλημα», δήλωσε. «Ξαφνικά είχε πρόβλημα και το απέκτησε μόνο όταν ανακάλυψε ότι θα πρέπει να περικόψουμε τη χρηματοδότηση για τα ηλεκτρικά οχήματα, επειδή πρόκειται για δισεκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε.

Τόνισε μάλιστα πως «Ο Έλον και εγώ είχαμε μία πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω εάν θα συνεχίσουμε να την έχουμε».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η στροφή του Μασκ στο να γίνει επικριτής του είναι αποτελεί ένα μοτίβο που έχει ξαναδεί σε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στην κυβέρνησή του.

«Είναι ένα είδος συνδρόμου απογοήτευσης του Τραμπ, υποθέτω ότι το λένε. Αλλά το έχουμε και με άλλους. Φεύγουν, ξυπνούν το πρωί και η αίγλη έχει χαθεί, όλος ο κόσμος είναι διαφορετικός και γίνονται εχθρικοί», περιέγραψε.

Στη συνέχεια. ο Μασκ έκανε αναρτήσεις στο X λέγοντας «ο Τραμπ χωρίς εμένα θα έχανε τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα ήλεγχαν την Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν 51-49 στην Γερουσία», χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «αχάριστο». Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ ήταν μεγαλύτερος χρηματοδότης της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024, δαπανώντας περισσότερα από 250 εκατ. δολάρια για την επανεκλογή του.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025