«Πυρά» Μασκ κατά Τραμπ για το φορολογικό νομοσχέδιο - «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν»

Την οργή του Έλον Μασκ προκάλεσε η υπερψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης Τραμπ να καταφέρεται με σκληρά λόγια εναντίο όσων τάχθηκαν υπέρ.

«Λυπάμαι, αλλά απλώς δεν το αντέχω άλλο. Αυτό το τεράστιο, εξοργιστικό, γεμάτο περιττές δαπάνες νομοσχέδιο του Κογκρέσου είναι αηδιαστικό. Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε»», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Μασκ.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025