Μητσοτάκης: 1 εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο για τουρίστες που έφυγαν λόγω πυρκαγιών

Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο για όσους τις έχασαν λόγω των πυρκαγιών.

Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπών την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο σε όλους όσοι παραθέριζαν στη Ρόδο αλλά έφυγαν λόγω της φωτιάς, αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο βρετανικό ITV.

«Η Ρόδος σήμερα είναι πιο φιλόξενη από ποτέ, το νησί επέστρεψε στην κανονικότητα» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως η Ελλάδα είναι απολύτως ασφαλής. «Φυσικά να έρθουν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι την τελευταία 3ετια για τέτοιου είδους πυρκαγιές. Έχουμε το 112 που δεν έχετε στη Βρετανία και υπάρχει ειδοποίηση με μήνυμα σε όσους επηρεάζονται από φυσικές καταστροφές κι όσοι ψάχνουν κρατήσεις τελευταίας στιγμής να έρθουν Ρόδο μόλις το 15% νησιού επηρεάστηκε» έσπευσε να συμπληρώσει.

'Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.'

'The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.'

Greece's Prime Minister @kmitsotakis is live. pic.twitter.com/QyAFzL8jJn

— Good Morning Britain (@GMB) August 2, 2023