Μητσοτάκης: Ό,τι είχα να πω στον Ερντογάν, του το είπα κατά πρόσωπο - H αντίδραση του Τούρκου προέδρου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε σε ευρωπαίους ηγέτες πώς αντέδρασε στις προκλήσεις Έρντογάν. Πώς αντέδρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας για το περιστατικό.

Τον έντονο διάλογο που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγη ώρα μετά την ηχηρή απάντηση που του έδωσε στην Πράγα, περιέγραψε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε Ευρωπαίους ηγέτες ανάμεσα στους οποίους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιέγραψε την αντίδρασή του στις προκλήσεις του προέδρου της Τουρκίας.

Δημοσιογράφος κατέγραψε το ενδιαφέρον καρέ του Έλληνα πρωθυπουργού και το ανάρτησε στo Twitter. Στο βίντεο ακούγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει «Σηκώθηκα πάνω και του είπα "ό,τι έχω να σου πω, θα σ' το πω κατά πρόσωπο"».

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC

"Stood up and said to Erdogan...in your face" pic.twitter.com/FXTO27KenV

— Georg von Harrach (@georgvh) October 7, 2022