Δένδιας για Βόρεια Μακεδονία: Το μέλλον των Δ. Βαλκανίων είναι στην ΕΕ

Πρέπει να αποκρουστούν οι οποιεσδήποτε επιρροές παραγόντων που θα ήθελαν να οδηγήσουν αυτή την περιοχή προς μια διαφορετική κατεύθυνση.

«Βρίσκομαι σήμερα στην Αχρίδα, στο "Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών" για να επαναλάβω μια πάγια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: ότι το μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας, το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωπαϊκές αξίες, στον κοινό χώρο δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό το οποίο πρέπει, με μεγάλη προσπάθεια να αποκρουστεί, είναι οι οποιεσδήποτε επιρροές παραγόντων που θα ήθελαν να οδηγήσουν αυτή την περιοχή προς μια άλλη, διαφορετική κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση διαφορετική από την ΕΕ, το Διεθνές Δίκαιο τις ευρωπαϊκές αξίες» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στο «Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών 2022», που πραγματοποιείται στην Αχρίδα.

