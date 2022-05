ΥΠΕΞ: Συγχαρητήριο μήνυμα στη νέα υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας

«Συγχαρητήρια στη γερουσιαστή Πένι Γουόνγκ για τον διορισμό της ως νέα υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών

«Προσδοκούμε να εργαστούμε από κοινού για την περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων με βάση τη διαρκή φιλία μας και την κοινή μας δέσμευση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας», προσθέτει.

Congratulations to @SenatorWong for being appointed #Australia's new Foreign Minister.

We look forward to working together to further expand our cooperation &address common challenges building on our enduring friendship&shared commitment to Int'l Law incl.the Law of the Sea@dfat

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 23, 2022