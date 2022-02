ΗΠΑ: Η Ρωσία οδεύει προς σύγκρουση - Υποδαυλίζετε την ένταση, απαντά το Κρεμλίνο - Παγκόσμια ανησυχία

Τελευταία ενημέρωση: 21:42

Επικίνδυνη τροπή παίρνει η κρίση στην Ουκρανία και είναι πλέον συνεχείς οι αντεγκλήσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Η Σύνοδος του ΟΗΕ αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, έγινε η βάση για να πυροδοτηθεί περαιτέρω η ένταση στην ρητορική των αντιμαχόμενων πλευρών.

Oι δυτικές δυνάμεις μοιάζουν σαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης: Αμερικανοί στρατιώτες έφτασαν σήμερα στη Σλοβακία για να συμμετάσχουν σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Στις ασκήσεις αυτές, που θα διεξαχθούν την περίοδο 5-10 Μαρτίου, θα συμμετάσχουν 1.200 Αμερικανοί στρατιώτες και 500 οχήματα. Επιπλέον, γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter έφθασαν σήμερα σε αεροπορική βάση στην ανατολική Ρουμανία, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Τα τρία Eurofighter και περίπου 60 στρατιώτες, μαζί με ιταλικές και ρουμανικές δυνάμεις, θα ενισχύσουν τις αποστολές επιτήρησης στη διάρκεια των επόμενων τριών εβδομάδων. Γερμανικές αεροπορικές δυνάμεις είχαν αναλάβει παρόμοιες αποστολές, μαζί με βρετανικές, το 2021 στη Ρουμανία.Θα σταθμεύσουν στην αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu στη Μαύρη Θάλασσα, όπου μια μοίρα 1.000 Αμερικανών μεταφέρθηκε πρόσφατα από το Βίλσεκ της Γερμανίας. Η δύναμη αυτή προστέθηκε στους 900 στρατιώτες που η Ουάσινγκτον διατηρεί εκ περιτροπής στη Ρουμανία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία στον βορρά.

Στο μεταξύ, σε μία κίνηση που δείχνει να «προεξοφλεί» την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προχώρησε το βρετανικό υπ. Άμυνας με ανάρτηση του στο Twitter, παρουσιάζοντας χάρτη με τον πιθανό άξονα της επίθεσης σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με αυτόν, η πρώτη φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει εισβολή στην Ουκρανία από 7 διαφορετικές κατευθύνσεις: δύο από τα βόρεια δηλαδή από την Λευκορωσία, μία από τα βορειοανατολικά σύνορα με τη Ρωσία, μία από τα ανατολικά κοντά στο Χάρκοβο, δύο ακόμα πιθανά σημεία εισβολής στα νοτιοανατολικά με κατεύθυνση βόρεια ή νότια του Ντονμπάς και ένα ακόμα σημείο με αφετηρία την Κριμαία στο νότο.

Η πρώτη φάση ενδεχόμενα θα φέρει ρωσικά στρατεύματα μέχρι και στην ενδοχώρα, στο Κίεβο ή και μέχρι το Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία.

Στη δεύτερη φάση παρουσιάζεται περαιτέρω κατάληψη προς τη δυτική Ουκρανία με αφετηρία είτε το Ντνίπρο είτε την Κριμαία.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022