Χάρτη με πιθανή εισβολή της Ρωσίας σε 2 φάσεις, ανάρτησε το βρετανικό υπ. Άμυνας

Χάρτη με τον πιθανό άξονα της ρώσικης εισβολής σε δύο φάσεις παρουσίασε μέσα από ανάρτηση στο Twitter το βρετανικό υπουργείο άμυνας.

Σύμφωνα με αυτό, η πρώτη φάση θα μπορούσε να περιλαμβάνει εισβολή στην Ουκρανία από 7 διαφορετικές κατευθύνσεις: δύο από τα βόρεια δηλαδή από την Λευκορωσία, μία από τα βορειοανατολικά σύνορα με τη Ρωσία, μία από τα ανατολικά κοντά στο Χάρκοβο, δύο ακόμα πιθανά σημεία εισβολής στα νοτιοανατολικά με κατεύθυνση βόρεια ή νότια του Ντονμπάς και ένα ακόμα σημείο με αφετηρία την Κριμαία στο νότο.

Η πρώτη φάση ενδεχόμενα θα φέρει ρωσικά στρατεύματα μέχρι και στην ενδοχώρα, στο Κίεβο ή και μέχρι το Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία.

Στη δεύτερη φάση παρουσιάζεται περαιτέρω κατάληψη προς τη δυτική Ουκρανία με αφετηρία είτε το Ντνίπρο είτε την Κριμαία.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022