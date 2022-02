Συνάντηση Δένδια - Πάιατ: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο Αμερικανός πρέσβης μετά τη συνάντηση επανέλαβε τη θέση της Ουάσινγκτον ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά είναι αδιαμφισβήτη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο υπό φως των πρόσφατων προκλητικών δηλώσεων των Τούρκων αξιωματούχων και οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Meeting with @USAmbPyatt @GreeceMFA. Focus on 🇬🇷🇺🇸 strategic cooperation, latest developments in Eastern Mediterranean in light of provocative statements by Turkish officials & #EasternEurope. pic.twitter.com/G78rNrHQbF

