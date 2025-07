ΗΠΑ: Τουλάχιστον 24 νεκροί εξαιτίας των πλημμυρών στο Τέξας

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη αρκετών κατασκηνωτών.

Οι φονικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Τέξας των ΗΠΑ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη αρκετών κατασκηνωτών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, είπε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, συμπληρώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους.

