Οικονόμου για Τσίπρα: Επιλέγει να κάνει χιούμορ, κακό, με την εκπαίδευση των παιδιών

«Από το σοβαρό στο γελοίο, η απόσταση είναι μικρή - από το γελοίο όμως στο σοβαρό, η απόσταση είναι τεράστια. Είναι αποκαλυπτικό της πολιτικής ελαφρότητας του κ. Τσίπρα το ότι επιλέγει να κάνει χιούμορ, κακό μάλιστα, με την εκπαίδευση των παιδιών μας εν μέσω πανδημίας», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

«Τελικά, ο πραγματικός χαρακτήρας ενός πολιτικού όντως φαίνεται από το τι θεωρεί αστείο», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλήγοντας: «ΥΓ: Όταν αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να γράψει κάτι στα αγγλικά ας βάζει τουλάχιστον κάποιον να τα ελέγχει».

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας, με ανάρτησή του στο twitter, είχε αναφέρει πως «με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν».

«Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η ταινία «don’t look up» θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look at the cases»… Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Και ο Θεός βοηθός… », σημείωνε ο κ. Τσίπρας.

Σημειώνεται πως η αρχική ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγραφε «don’t look the cases», που διορθώθηκε αργότερα σε «don’t look at the cases».