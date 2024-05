ΟΗΕ: Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 0,3% τον Απρίλιο

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν σε όλον τον κόσμο τον Απρίλιο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, λόγω της ανόδου της τιμής του κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των σιτηρών, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και τη γεωργία (FAO).

Ο δείκτης της τιμής των τροφίμων που υπολογίζεται από τον FAO, παρακολουθώντας την εξέλιξη των τιμών ενός «καλαθιού» βασικών προϊόντων, αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο, φτάνοντας τις 119,1 μονάδες. Ο δείκτης υποχωρούσε σταθερά από τον Αύγουστο μέχρι και τον Φεβρουάριο. Σε ετήσια βάση πάντως καταγράφεται υποχώρηση των τιμών κατά 9,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

The @FAO Food Price Index averaged 119.1 points in April, up 0.3% from its revised March level, while down 9.6% from its year-earlier level.

Rising international quotations for meat, cereals and vegetable oils offset drops for dairy and sugar.https://t.co/peLv3hzPUv

— FAO Newsroom (@FAOnews) May 3, 2024