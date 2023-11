Στο «ραντάρ» των ξένων funds ο τομέας των Υποδομών 

Στο «μικροσκόπιο» δεκάδων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και ξένων fund managers θα βρεθεί το προσεχές διάστημα η «ελίτ» των κατασκευών, της ενέργειας, του real estate, της βιομηχανίας ή των μεταφορών. Tο road show στο Λονδίνο και το event στη Νέα Υόρκη. Ποιοι όμιλοι αναμένεται να δώσουν το παρών.

Στο «μικροσκόπιο» δεκάδων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και ξένων fund managers θα βρεθεί το προσεχές διάστημα η «ελίτ», μεταξύ άλλων κλάδων, των κατασκευών, της ενέργειας, του real estate, της βιομηχανίας ή των μεταφορών και κατά συνέπεια, υπό μία ευρύτερη έννοια, ο τομέας των υποδομών.

Οι εκδηλώσεις σε Λονδίνο – Νέα Υόρκη και οι εκλεκτοί συμμετέχοντες

Η αρχή θα γίνει με το διήμερο μεγάλο roadshow που διοργανώνουν η Morgan Stanley και η EXAE στο Λονδίνο (27-28 Νοεμβρίου), παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και προφανώς πλήθους ξένων funds, όπως και προ ημερών ανέφερε το insider.gr. Ένα επόμενο «ταξίδι» για τους εκπροσώπους της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής και προφανώς των υποδομών έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, για να δώσουν το παρών στο 25ο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum - Accelerating Investments for Sustainable Growth» που θα πραγματοποιηθεί από την Capital Link (σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Athens Exchange Group) στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Υπό μια ευρύτερη, λοιπόν, έννοια ο τομέας των υποδομών «ταξιδεύει» μαζικά προσεχώς σε City και Νέα Υόρκη, έχοντας ως εξέχοντα μέλη του ονόματα όπως οι Mytilineos, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, Intrakat, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Lamda Development, Prodea, NovalProperty, ΔΕΗ, Motor Oil, HelleniQ Energy, ΤΙΤΑΝ, Viohalco, ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Cenergy, ElvalHalcor, ΟΛΠ, ΑΒΑΞ (στη Νέα Υόρκη η εν λόγω κατασκευαστική), Dimand (Νέα Υόρκη), Trastor (ομοίως στη Ν. Υόρκη), ενώ, όπως έχουμε αναφέρει, θα βρεθούν στα events αυτά και ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ideal, Τράπεζες, Intralot, Sarantis, Coca Cola, Austrian Cards κ.α.

Η συγκυρία

Αναμφίβολα, τόσο το πρώτο «ραντεβού», κατά κύριο λόγο, όσο και η δεύτερη εκδήλωση, αποτελούν μιας ακόμα ευκαιρία για δεκάδες εισηγμένες να δώσουν για ακόμα μία φορά τα διαπιστευτήριά τους, να επικοινωνήσουν τις προοπτικές τους, τις ειδικές συνθήκες του κλάδου που ανήκουν, την ευρύτερη κατάσταση της εγχώριας οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής, τη μετοχική τους εικόνα και τα bonus προς τους επενδυτές κ.α., εν μέσω ενός αβέβαιου και επιβαρυμένου διεθνώς περιβάλλοντος (χρηματοοικονομικά και γεωπολιτικά). Προφανώς, αρκετές από τις εισηγμένες είναι «γνωστές» στους αλλοδαπούς διαχειριστές κεφαλαίων, που κάποιοι εξ αυτών ίσως έχουν και μετοχική θέση σε αυτές, κάποιες άλλες επιχειρούν εσχάτως να «ανοίξουν πόρτες» με τα ξένα funds, ενώ υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις ομίλων που βρίσκονται σε μια διαδικασία ζύμωσης σε επιχειρηματικό/μετοχικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, αυτά τα «ραντεβού» αποτελούν μια καλή ευκαιρία για αναθέρμανση επαφών, για άνοιγμα διαύλων ή έστω και για δημόσιες σχέσεις που ενδέχεται μελλοντικά να γίνουν «στενότερες».

Ο δε κλάδος των υποδομών βρίσκεται σε μια θετική συγκυρία, παρά τα προβλήματα με το κόστος υλικών και χρήματος ή την έλλειψη εργατικών «χεριών» (ή άλλες αβεβαιότητες), καθώς οι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν συσσωρεύσει ανεκτέλεστο ρεκόρ σχεδόν 14 δις ευρώ, βελτιώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη, δίνουν ή σχεδιάσουν να προσφέρουν μερίσματα/επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους, ενώ διεκδικούν projects δεκάδων δις ευρώ αθροιστικά που μπορούν να εξασφαλίσουν δουλειά για όλη τη δεκαετία, αλλά και μακροπρόθεσμες ροές (ΣΔΙΤ/παραχωρήσεις). Παράλληλα, το εγχώριο real estate εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ενώ προχωρούν μεγάλες και εμβληματικές αναπτύξεις από ιδιωτικές εταιρείες και ΑΕΑΑΠ, με πλέον εμβληματική αυτή στο Ελληνικό, αλλά και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο κέντρο της Αθήνας και άλλους, σε τομείς όπως τα οικιστικά, τα γραφεία, τα logistics, το retail, οι φοιτητικές κατοικίες κ.α. Επίσης, μεγάλα ονόματα των μεταφορών και της βιομηχανίας έχουν «αποδείξει» τις οικονομικές αντοχές τους ή βρίσκονται προ διεργασιών, με τον κλάδο της ενέργειας, προφανώς, να μην χρειάζεται ειδική ανάλυση γιατί αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση για τους fund managers.

Το χρηματιστηριακό ταμπλό

Πέραν των δεδομένων επιχειρηματικών προοπτικών ή των ενεργειών που γίνονται από τις παραπάνω εταιρίες σε πολλά μέτωπα, ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι οι μετοχές πολλών εξ αυτών κινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα με «ανεβασμένες στροφές» στο Χρηματιστήριο ή έστω δείχνουν κινητικές στο ταμπλό. Κάτι που συμβαίνει π.χ. με τη ΔΕΗ που έχει ξεπεράσει τα 10 ευρώ, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (leader των υποδομών και των… διαγωνισμών του ΤΑΙΠΕΔ) που «αναδύθηκε» προς τα 13 ευρώ και άνω, την Intrakat που έχει «σπάσει τα κοντέρ» με άνοδος προς τα 3,4-3,5 ευρώ (από 1,5 ευρώ αρχές 2023), τη Cenergy που επιχείρησε να «κοιτάξει» προς τα 7 ευρώ, τη HelleniQ Energy (με το placement μετοχών ante portas) που «φλέρταρε» με τα 8 ευρώ με τη Lamda του mega project του Ελληνικού που προσπάθησε να αποκτήσει «σπιρτάδα» με σερί έως τα 6,7 ευρώ.

Αλλά παρατηρείται και με τον ισχυρό Τιτάνα των ρεκόρ που ξεπέρασε τα 19 ευρώ, τη Viohalco που απομακρύνθηκε από το πρόσφατο χαμηλό των 4,5-4,6 ευρώ, την Aegean που έχει μπροστά της το γνωστό θέμα με τα warrants του δημοσίου, την ανθεκτική ElvalHalcor (προσπαθεί να ξεπεράσει τα 1,7 ευρώ), τη «νέα» Ελλάκτωρ (με τις παραχωρήσεις, το περιβάλλον και το real estate) που «γεμίζει» κεφάλαια και «υπόσχεται» επιστροφές (έχει κινηθεί προς στην περιοχή των 2,3 ευρώ), την «πράσινη» πλέον Motor Oil που «παλεύει» με τα 24 ευρώ, την Mytilineos των 36 ευρώ (με τιμές – στόχους από αναλυτές αρκετά υψηλότερα), την Τέρνα Ενεργειακή που εσχάτως πάλι απέκτησε αντανακλαστικά, την Intracom που έχει κάνει νέα υψηλά σχεδόν 12ετίας με κίνησης προς τα 2,7 ευρώ κ.α.