Σταϊκούρας: «Παραγωγική τηλεδιάσκεψη» με Λίντνερ για ανάκαμψη και προοπτικές ελληνικής οικονομίας

Για παραγωγική τηλεδιάσκεψη με τον Γερμανό ομόλογο του, Κρίστιαν Λίντνερ, έκανε λόγο σε tweet του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας & τις θετικές προοπτικές της, στις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη & τις προπληρωμές των δανείων της Ελλάδας έναντι του ΔΝΤ & Ευρωπαϊκών χωρών.

Productive videoconference with German Finance Minister @c_lindner. The discussion focused on the strong recovery of the Greek economy and its positive prospects, European economic developments and Greece's prepayments of IMF and bilateral European loans. @BMF_Bund pic.twitter.com/THrjIhKeNk

— Christos Staikouras (@cstaikouras) February 11, 2022