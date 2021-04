Για το, έκτασης 4.104 σελίδων, ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που εστάλη χθες το βράδυ στην Κομισιόν μίλησε ο επικεφαλής του Oικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης στο CNBC, τονίζοντας ότι διαθέτει αναλυτική κοστολόγηση με 175 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ενώ θα μπορούσε να προσθέσει έως και 7% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, σε διάστημα 6ετίας.

Θέλοντας να απαντήσει στις όποιες αμφισβητήσεις γύρω από τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου, κ. Πατέλης επισήμανε πως το σχέδιο που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση θα υπαχθεί σε οικονομικό έλεγχο από ανεξάρτητη εταιρεία, για να διασφαλιστεί πως οι τιμές και το χρονοδιάγραμμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως τόνισε, το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης περιλαμβάνει άξονες όπως «τα big data, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους, η ηλεκτροκίνηση και οι σταθμοί φόρτισης, οι οπτικές ίνες διασύνδεσης, η ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα των νησιών, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, η αξιολόγηση και αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η επιτάγχυνση του δικαστικού συστήματος, η διευκόλυνση έναρξης επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η εκπαίδευση έναντι των διακρίσεων και η λίστα είναι μεγάλη. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια διαρθρωτική μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας».

Greece 2.0

