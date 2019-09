Νέες επενδύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ στην ελληνική περιφέρεια ανακοίνωσε ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη-Grecotel.

Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα, που επικεντρώνεται στη δημιουργία μονάδων «τρίτης γενιάς», μέσω «ριζικών ανακαινίσεων και επεκτάσεων» των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του Ομίλου.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ξενοδοχειακός όμιλος στην Κρήτη -με αφορμή την αποπεράτωση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης του Ωδείου Ρεθύμνου (Νερατζέ τζαμί), μία χορηγία του ξενοδοχειακού Ομίλου-, τονίστηκε ότι «λαμβάνεται ειδική μέριμνα προς την κατεύθυνση της σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής της Κρήτης και όλης της Ελλάδας µε τον Τουρισµό» και ότι στόχος του Ομίλου «παραμένει η ουσιαστική στήριξη των τοπικών παραγωγών και η καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους».

Εστιάζοντας στο ξενοδοχειακό έργο του Ομίλου, αναφέρθηκε ότι, πέραν των νέων επενδύσεων, οι εταιρείες του, την τελευταία τριετία, ολοκλήρωσαν επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των ξενοδοχείων τους, ύψους 62 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις υποδομές φιλοξενίας σε Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Χαλκιδική και Πελοπόννησο.

Επισημάνθηκε ότι ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ριζικές ανακαινίσεις και επεκτάσεις σε πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπως τα Corfu Imperial και Lux Me Daphnila Bay Dassia στην Κέρκυρα, Pella Beach στην Χαλκιδική, Casa Marron (πρώην Lakopetra Beach) στην Αχαΐα, Lux Me White Palace στο Ρέθυμνο και το Lux Me Rhodos στη Ρόδο.

Στο πλαίσιο προγράμματος ευρείας αναβάθμισης των συγκροτημάτων του ομίλου, υλοποιείται επίσης πρόγραμμα ανακαίνισης στο Riviera Olympia & Aqua Park, του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της Πελοποννήσου, που φέτος συμπλήρωσε 15 έτη λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά τις πληρότητες του ομίλου στα ξενοδοχεία της Κρήτης, κινούνται, όπως αναφέρθηκε «σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας και το 100% σε κάποια από αυτά», ενώ όπως επίσης τονίστηκε, ο Όμιλος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με το ζήτημα της Thomas Cook, μιας και δεν είχε συνεργασία με τον βρετανικό διοργανωτή ταξιδίων.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στο νέο ξενοδοχειακό προϊόν του Ομίλου, που τρέχει με την επωνυμία «Lux Me», που ξεκίνησε από το White Palace στο Ρέθυμνο και έχει επεκταθεί στα ξενοδοχεία του στην Κέρκυρα και τη Ρόδο. Ουσιαστικά πρόκειται για πακέτα «πολυτελών all Inclusive διακοπών», με μεγάλη απήχηση στους πελάτες του ομίλου, όπως αναφέρθηκε.

Ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη - Grecotel διαχειρίζεται 32 τουριστικές μονάδες 4 και 5 αστέρων σε όλη την Ελλάδα και έχει δυναμικότητα που αγγίζει τα 6.300 δωμάτια (16.500 κλίνες) με πάνω από 2.000.000 διανυκτερεύσεις ετησίως από 350.000 επισκέπτες.