Την χώρα μας και τις ομορφιές της θα διαφημίσει στην Κίνα η δημοφιλής κινέζα ηθοποιός, τραγουδίστρια & influencer DILIREBA DILIMULATI, η οποία βρέθηκε στη χώρα μας τον Ιούνιο προκειμένου να πραγματοποιήσει γυρίσματα για τις ανάγκες του δημοφιλούς ταξιδιωτικού show με την ονομασία: «Slow life: Feel the world».

H πρόσκληση έγινε από το Γραφείο ΕΟΤ Κίνας, στο πλαίσιο της εθνικής τουριστικής πολιτικής για υλοποίηση δράσεων δημοσίων σχέσεων με στόχο την προσέλκυση στην Ελλάδα της διεθνούς βιομηχανίας θεάματος για την καλύτερη δυνατή προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό με το μικρότερο δυνατό κόστος

Η πολυμελής αποστολή 50 ατόμων, πραγματοποίησε γυρίσματα στην Κεφαλονιά και την Σαντορίνη για την παραγωγή δυο επεισοδίων της δεύτερης σεζόν της εκπομπής. Τα επεισόδια θα μεταδοθούν εντός του 2019 από την ψηφιακή βίντεο-πλατφόρμα IQIYI και από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης WEIBO.

Ο ΕΟΤ μέσω του Γραφείου του στην Κίνα, έδρασε υποστηρικτικά στην επικοινωνία της παραγωγής με τους τοπικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση visa και πρόσφερε τέσσερα αεροπορικά εισιτήρια Αθηνα – Πεκίνο – Αθήνα. Την φιλοξενία των μελών της αποστολής υποστήριξαν οι τοπικοί φορείς και ιδιωτικές ελληνικές επιχειρήσεις.

Η εκπομπή «Slow life: Feel the world», κατατάσσεται στην κατηγορία Celebrity Travel Reality Show, και μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 2018 (season 1) από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης SINA WEIBO και απέσπασε πάνω από 400 εκατομμύρια προβολές (video views) και πάνω από 1,5 δις. topic views (# hashtag). Η εκπομπή ακολουθεί δημοφιλείς επώνυμους καλλιτέχνες και influencers σε προορισμούς που οι ίδιοι επιλέγουν και απευθύνεται σε κοινό υψηλού εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου.

Η κα. DILIREBA, την οποία ακολουθούν πάνω από 63 εκατ. followers στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης WEIBO, έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια στην Κίνα (Most Popular New Actress at the 2015 National Drama Awards, Best New Artist Award of the 2016 China-UK Film Festival, Best Supporting Actress at The 23rd Shanghai TV festival «Magnolia Award» κ.α.) ενώ παράλληλα συνεργάζεται διαφημιστικά με διεθνείς φίρμες όπως η L’Oreal Paris, P&G και Mikimoto.