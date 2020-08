Μια νέα λειτουργία ετοιμάζεται να εγκαινιάσει η δημοφιλής πλατφόρμα συνεχούς ροής περιεχομένου, Netflix, η οποία μάλιστα βρίσκεται ήδη σε στάδιο δοκιμών. Ο λόγος για την λειτουργία «τυχαίας αναπαραγωγής» - αγγλιστί «Shuffle» - η οποία εμφανίζεται ήδη σε κάποιους λογαριασμούς και εφαρμογές smart TV.

Με την τυχαία αναπαραγωγή ο χρήστης δεν χρειάζεται να αναζητά στη μεγάλη βάση δεδομένων της πλατφόρμας για να επιλέξει τη σειρά ή την ταινία που θα δει. Το Netflix θα επιλέγει και θα σερβίρει στους χρήστες τυχαία περιεχόμενο, βασισμένο στις προτιμήσεις τους, όπως έχουν διαμορφωθεί από ό,τι έχουν δει μέχρι στιγμής.

Στόχος της ιδέας η οποία υπάρχει σε διάφορες πλατφόρμες αναπαραγωγής βίντεο και μουσικής, όπως Youtube και Spotify, είναι να απαλλάξει τους χρήστες από την εξαντλητική αναζήτηση, η οποία καταναλώνει αρκετές φορές μεγάλο μέρος του χρόνου θέασης.

Το σίγουρο βέβαια είναι ότι η επιτυχία της εν λόγω λειτουργίας θα εξαρτηθεί από την σωστή υλοποίησή της, γιατί σε κάποιες από τις προαναφερθείσες πλατφόρμες η τυχαία αναπαραγωγή είναι πράγματι τυχαία χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη και προβάλλοντας βίντεο εντελώς άσχετα μεταξύ τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Netflix έχει και στο παρελθόν εγκαινιάσει λειτουργίες που το βοηθούν να μοιάζει με παραδοσιακή τηλεόραση - δηλαδή να ανοίγει κανείς την πλατφόρμα και κάτι να αρχίζει να παίζει. Κάποιες εξ αυτών όμως δεν αποδείχτηκαν και τόσο επιτυχημένες, αν αναλογιστεί κανείς ότι η λειτουργία auto-playing χαρακτηρίστηκε από πολλούς ενοχλητική με αποτέλεσμα το Netflix να δημιουργήσει κουμπί απενεργοποίησής της.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG