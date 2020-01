Το δημοφιλές χάρτινο «στέμμα» της προσφέρει στον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, η αλυσίδα γρήγορου φαγητού Burger King και τους «καλωσορίζει» στη νέα τους «βασιλική οικογένεια».

Η γνωστή αλυσίδα fast food εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά το χαρακτηριστικό «King» (βασιλιάς) στο όνομα της και «τρολάρει» το ζεύγος που πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε πως παραιτούνται από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Business Insider, η Burger King διαβεβαίωσε το ζευγάρι πως θα έχει πάντα «δουλειά» στα καταστήματα της, αν και τα 8 δολάρια / την ώρα, που είναι ο βασικός μισθός που προσφέρει, σύμφωνα με την Glassdoor, ίσως τους φανούν λίγα.

you always have a job in our kingdom https://t.co/D9h23URFXz