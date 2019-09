Στα επίπεδα του 2018 σκαρφάλωσε ξανά η κεφαλαιοποιήση της Apple ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια.

Λίγο μετά τις 21:00 η μετοχή της Apple στη Wall Street καταγράφει άνοδο 2,78% στα 222,68 δολάρια.

Την Τρίτη η εταιρεία με το «μήλο» παρουσίασε τρία νέα μοντέλα iPhone κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στα κεντρικά της γραφεία.

Το «φθηνό» iPhone 11 αντικαθιστά το iPhone XR με τιμή που ξεκινά από τα 699 δολάρια. Το νέο μοντέλο θα κυκλοφορήσει σε έξι χρώματα με οθόνη 6,1 ιντσών.

Το iPhone Pro θα κυκλοφορήσει σε δύο μεγέθη: Ένα με οθόνη 5,8 ιντσών και ένα με οθόνη 6,5 ιντσών. Η πιο σημαντική αλλαγή με τα περσινά iPhone XS και iPhone XS Max αλλά με μια σημαντική αλλαγή: Έχουν μια τρίτη κάμερα στο πίσω μέρος. Όπως και το iPhone 11 τα νέα iPhone 11 Pro θα διαθέτουν το A13.

Bionic chip της Apple που σύμφωνα με την εταιρεία έχει την πιο γρήγορη CPU και GPU σε smartphone.

H τιμή του iPhone 11 Pro θα ξεκινά από τα 999 δολάρια και του iPhone 11 Pro Max από τα 1.099 δολάρια.

Introducing the new triple-camera system on iPhone 11 Pro. Pre-order on 9.13. Expand for more. pic.twitter.com/cPH86lZvcC