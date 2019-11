Ο Όμιλος Νovartis για δεύτερη συνεχή χρονιά, ανακοινώνει την συνέχιση του Προγράμματος Eταιρικής Υπευθυνότητας «Ανοιχτά Φτερά» σε συνεργασία, αυτή τη φορά, με το Found.ation.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Found.ation στην υλοποίηση άρτιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι δύο οργανισμοί επιχειρούν να συμβάλλουν άμεσα στην εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού των νέων της χώρας.

Το πρόγραμμα «Digital Skills» προσφέρει σε 300 νέους/ες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από ένα δωρεάν καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους/ες νέους/ες απόφοιτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ και Κολλέγιο), ηλικίας 18 – 35, που διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Εκτός από τα γενικά κριτήρια συμμετοχής, που αφορούν στην ηλικία και την εργασιακή κατάσταση, θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτούντες με μικρή γνώση του αντικειμένου, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα σεμινάρια επαγγελματικών ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούνται από 5 ενότητες και θα διεξαχθούν από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και τον Μάρτιο του 2020, μέσα από 12 επαναλαμβανόμενους κύκλους, ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

1. Digital CV: LinkedIn as a tool to find the perfect job (2 ώρες)

2. Interview and presentation skills in the digital era (2 ώρες)

3. Social media: Getting started with Digital marketing (2 ώρες)

4. Digital Design Thinking, the Fundamentals (4 ώρες)

5. Introduction to Coding (2 ώρες)

Η τεχνολογία έχει πλέον μεταμορφώσει ριζικά το εργασιακό τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτάσσει την απόκτηση νέων, πιο σύγχρονων δεξιοτήτων, για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα έρχεται να σκιαγραφήσει τον νέο εργασιακό χάρτη της ψηφιακής εποχής στην Ελλάδα και να συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη (Upskilling) και εκμάθηση δεξιοτήτων στους νέους/ες (Reskilling), με απώτερο στόχο τη δυναμική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Novartis παγκοσμίως έχει αναγάγει σε στρατηγικό της πυλώνα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, αξιοποιώντας την ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, τη διαχείριση δεδομένων και την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας αλλά και της κοινωνίας.

Η κα. Susanne Kohout, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas, δήλωσε σχετικά: «Βασικός πυλώνας κάθε δραστηριότητας της Novartis είναι η δημιουργία υπεραξίας για την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, το όραμά μας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό περιλαμβάνει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των ασθενών. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η νέα ψηφιακή εποχή επιτάσσει νέες δεξιότητες και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δίνουμε την ευκαιρία στους/στις νέους/ες να ανοίξουν τα φτερά τους σε ένα μέλλον με πολλές προοπτικές».

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν συμπληρώνουν την αίτησή τους κάθε φορά που ανοίγει ένας εκπαιδευτικός κύκλος (Δεκέμβριος 2019-Μάρτιος 2020) μέσω της ιστοσελίδας του http://thefoundation.gr/events/digital-skills/ . Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.