Η αξία της Άρσεναλ εκτοξεύθηκε 23% σε ένα χρόνο - Στα 4,9 δισ. ευρώ

Η Άρσεναλ σκαρφάλωσε στην κατάταξη της Football Benchmark με τις πολυτιμότερες ομάδες της Ευρώπης, περιορίζοντας τη διαφορά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αποτίμηση της ομάδας αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση στα 4,9 δισ. ευρώ, κατατάσσοντάς την πέμπτη στην κατάταξη με άνοδο δύο θέσεων.

Οι αποτιμήσεις βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία από τη σεζόν 2024-2025, οπότε δεν περιλαμβάνουν την αναμενόμενη αύξηση εσόδων από την κατάκτηση του Premier League έπειτα από 22 χρόνια. Παράλληλα, η Άρσεναλ αγωνίζεται στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το Σάββατο, κάτι που μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αποτίμησή της.

Η Άρσεναλ βρίσκεται πολύ κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάτεντ που αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια και πλησιάζει όλο και περισσότερο το οικονομικό επίπεδο που παραδοσιακά κατείχαν οι δύο σύλλογοι του Μάντσεστερ. Η αύξηση της αξίας της Άρσεναλ στηρίχθηκε σε ευρεία αύξηση των εσόδων, ιδίως στον εμπορικό τομέα και σε άλλες πηγές εσόδων, σύμφωνα με το Football Benchmark. Η αξία του ρόστερ του συλλόγου αυξήθηκε επίσης κατά 246 εκατ. ευρώ.

Πάντως, σημειώνεται πως η Μάντσεστερ Γιουνάτεντ που επί χρόνια αποτελούσε την πλουσιότερη ομάδα της Αγγλίας, βρέθηκε εκτός top 3 για πρώτη φορά από όταν η Football Benchmark ξεκίνησε να συγκεντρώνει στοιχεία το 2016.

Στην κορυφή της Ευρώπης παρέμεινε η Ρεάλ Μαδρίτης με την αξία της να αυξάνεται πάνω από 20% στα 7,7 δισ. ευρώ. Η ισπανική ομάδα διατηρεί σημαντική απόσταση από την Μπαρτσελόνα που αποτιμάται στα 5,9 δισ. ευρώ υπογραμμίζοντας το ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των δυο αντιπάλων της La Liga.

Βρετανία
Ποδόσφαιρο
