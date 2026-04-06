SKAG: Η είσοδος σε νέο κλάδο και η επενδυτική στρατηγική ως το 2030

Ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικής και επέκταση του πεδίου δραστηριοποίησής της περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας Skag. Η θέση της στην εγχώρια αγορά και το στοίχημα των εξαγωγών.

Δυναμική είσοδο στον χώρο των οικολογικών χάρτινων συσκευασιών και της κυτιοποιίας και των οικολογικών χάρτινων συσκευασιών πραγματοποιεί η SKAG, ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά τετραδίων και σχολικών ειδών. Μια εταιρεία συνώνυμο της σχολικής ζωής στην Ελλάδα, που μεγάλωσε με τα παραδοσιακά μπλε τετράδιά της γενιές και γενιές μαθητριών και μαθητών, ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της διαδρομή, η οποία μάλιστα συμπληρώνει εφέτος 70 χρόνια.

Οι επενδύσεις

Η νέα επένδυση, ύψους 1 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ και ιδίων κεφαλαίων και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία, παρουσιάζοντας θετικά πρώτα δείγματα και αυξανόμενο ενδιαφέρον από την αγορά.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών μέσα στην επόμενη πενταετία, με στόχο τα 7 εκατ. ευρώ, σε ένα συνολικό τζίρο που αναμένεται να φτάσει τα 14 εκατ. ευρώ έως το 2030. Για το 2026, η εταιρεία θέτει στόχο έσοδα 9,5 εκατ. ευρώ και EBITDA κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη καταγράψει 8,2 εκατ. ευρώ το 2025.

Όπως τονίστηκε σε ειδική εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, η στροφή προς τις χάρτινες συσκευασίες έρχεται σε μια περίοδο όπου ο συγκεκριμένος τομέας γνωρίζει έντονη ανάπτυξη παγκοσμίως, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, όταν η ζήτηση για ασφαλή μεταφορά προϊόντων αυξήθηκε σημαντικά. Μέσω της νέας δραστηριότητας, η SKAG στοχεύει να διεισδύσει στον κλάδο HORECA, καθώς και να συνεργαστεί με επιχειρήσεις στους τομείς των φαρμάκων, καλλυντικών, ποτών και έτοιμων γευμάτων. Ο νέος πυλώνας, με την ονομασία SKAG Print, θα απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Άλλωστε η εταιρεία συνεχίζει κανονικά τις βασικές της δραστηριότητες, αν και αναγνωρίζει τη μετατόπιση της αγοράς λόγω ψηφιοποίησης και στρέφει το επενδυτικό της ενδιαφέρον σε νέες, πιο σύγχρονες εφαρμογές.

Συνολικά, η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας για την περίοδο 2025–2030 ανέρχεται σε 3,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και τεχνολογική αναβάθμιση.

Η SKAG σε αριθμούς

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1956, ενώ σε επίπεδο παραγωγής, διαχειρίζεται περίπου 3.000 κωδικούς, παράγει 3 εκατομμύρια τετράδια ετησίως -με ημερήσια δυναμικότητα 30.000 τεμαχίων- και 1,8 εκατομμύρια κλασέρ, διατηρώντας ισχυρή παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η SKAG δραστηριοποιείται σε 28 χώρες, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν περίπου στο 10% του κύκλου εργασιών, ήτοι 900.000 ευρώ περίπου.

Η Μέση Ανατολή

Παρά τις προκλήσεις σε ορισμένες διεθνείς αγορές, όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ, όπου η δραστηριότητα έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω της όξυνσης του γεωπολιτικού κινδύνου, η επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας εκτιμάται ως περιορισμένη, καθώς η έκθεσή της εκεί είναι μικρή.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αγορά της Κύπρου, όπου η SKAG έχει παρουσία εδώ και 30 χρόνια και συνεχίζει να καταγράφει σταθερή ανάπτυξη.