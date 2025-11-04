Spotify: Προβλέπει κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις λόγω ισχυρής αύξησης χρηστών - Άλμα 4% της μετοχής

Πάνω από τις προσδοκίες της Wall Street είναι κέρδη που προβλέπει η Spotify για το τέταρτο τρίμηνο, στοιχηματίζοντας σε ισχυρή αύξηση των χρηστών και σε ώθηση από τις αυξήσεις τιμών κατά την κρίσιμη εορταστική περίοδο.

Πάνω από τις προσδοκίες της Wall Street είναι κέρδη που προβλέπει η Spotify για το τέταρτο τρίμηνο, στοιχηματίζοντας σε ισχυρή αύξηση των χρηστών και σε ώθηση από τις αυξήσεις τιμών κατά την κρίσιμη εορταστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η Spotify αναμένει λειτουργικά κέρδη 620 εκατ. ευρώ (723,04 εκατ.δολ.) στο τέταρτο τρίμηνο, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 618,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η εταιρεία προβλέπει έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο 4,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των 4,57 δισ. ευρώ.

Η τριμηνιαία μηνιαία πρόβλεψη για ενεργούς χρήστες 745 εκατομμυρίων ήταν πάνω από την εκτίμηση των 737,3 εκατομμυρίων, ενώ η πρόβλεψη για αύξηση 8 εκατομμυρίων συνδρομητών premium στα 289 εκατομμύρια ήταν οριακά κάτω από την εκτίμηση των αναλυτών που έβλεπαν 290,9 εκατομμύρια.

Οι συνδρομητές premium αυξήθηκαν κατά 12% στα 281 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Οι καθαρές προσθήκες MAU ύψους 17 εκατομμυρίων ανέβασαν το σύνολο στα 713 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 4,27 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 4,23 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία ανταγωνίζεται τις προσφορές streaming μουσικής της Apple και της Amazon, ενισχύονται 3,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ο σουηδικός γίγαντας του streaming αύξησε τις τιμές της premium συνδρομής του και μείωσε το κόστος μάρκετινγκ και το κόστος προσωπικού για να ενισχύσει την κερδοφορία.

Αυτή είναι η πρώτη σειρά αποτελεσμάτων από τότε που ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι ο ιδρυτής-διευθύνων σύμβουλος Daniel Ek θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος τον Ιανουάριο, καθώς υιοθετεί μια νέα δομή συν-διευθύνοντος συμβούλου.