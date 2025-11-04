Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Spotify: Προβλέπει κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις λόγω ισχυρής αύξησης χρηστών - Άλμα 4% της μετοχής

Spotify / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Πάνω από τις προσδοκίες της Wall Street είναι κέρδη που προβλέπει η Spotify για το τέταρτο τρίμηνο, στοιχηματίζοντας σε ισχυρή αύξηση των χρηστών και σε ώθηση από τις αυξήσεις τιμών κατά την κρίσιμη εορταστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η Spotify αναμένει λειτουργικά κέρδη 620 εκατ. ευρώ (723,04 εκατ.δολ.) στο τέταρτο τρίμηνο, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 618,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η εταιρεία προβλέπει έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο 4,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των 4,57 δισ. ευρώ.

Η τριμηνιαία μηνιαία πρόβλεψη για ενεργούς χρήστες 745 εκατομμυρίων ήταν πάνω από την εκτίμηση των 737,3 εκατομμυρίων, ενώ η πρόβλεψη για αύξηση 8 εκατομμυρίων συνδρομητών premium στα 289 εκατομμύρια ήταν οριακά κάτω από την εκτίμηση των αναλυτών που έβλεπαν 290,9 εκατομμύρια.

Οι συνδρομητές premium αυξήθηκαν κατά 12% στα 281 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Οι καθαρές προσθήκες MAU ύψους 17 εκατομμυρίων ανέβασαν το σύνολο στα 713 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 4,27 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 4,23 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία ανταγωνίζεται τις προσφορές streaming μουσικής της Apple και της Amazon, ενισχύονται 3,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ο σουηδικός γίγαντας του streaming αύξησε τις τιμές της premium συνδρομής του και μείωσε το κόστος μάρκετινγκ και το κόστος προσωπικού για να ενισχύσει την κερδοφορία.

Αυτή είναι η πρώτη σειρά αποτελεσμάτων από τότε που ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι ο ιδρυτής-διευθύνων σύμβουλος Daniel Ek θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος τον Ιανουάριο, καθώς υιοθετεί μια νέα δομή συν-διευθύνοντος συμβούλου.

