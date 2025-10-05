Υφαντής: Άλμα τζίρου και κερδών πριν το deal με τη Νίκας – Η επόμενη μέρα

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις του leader της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας.

Σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη προσβλέπει τα επόμενα χρόνια η Υφαντής ΑΒΕΕ, η ηγέτιδα «δύναμη» της εγχώριας αγοράς αλλαντικών και πρωταγωνιστής σε ένα από τα πιο ηχηρά deal στον κλάδο των τροφίμων, καθώς δρομολογεί την απόκτηση της Νίκας.

Για το δε 2025 η διοίκηση θα επιδιώξει την αύξηση του κύκλου εργασιών «παρά τις ιδιαίτερες αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας».

Κλίμα αβεβαιότητας λόγω των πληθωριστικών πιέσεων

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ «λαμβανομένου υπόψιν τα έκτακτα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο και τις επιδράσεις αυτών στο κόστος ενέργειας, των πρώτων και βοηθητικών υλών, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή σωστών αποφάσεων με σκοπό την επίτευξη των αρχικών στόχων της διοίκησης. Οι πληθωριστικές πιέσεις σε όλα τα αγαθά επηρεάζουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον ο όμιλος παραμένει εστιασμένος στο στόχο του για ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας του».

Στις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται η συνεχής βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, η ενίσχυση των εξαγωγών και η εδραίωση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων προϊόντων, η ανάπτυξη του πελατολογίου στους υπάρχοντες, αλλά και σε νέους τομείς, καθώς και η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Στα 215,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2024

Ειδικότερα, το 2024, ο καθαρός κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 215,39 εκατ. ευρώ από 205,28 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας άνοδο κατά 4,92%, ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 135,52 εκατ. ευρώ από 129,39 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,74% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στο τέλος της χρήσης 2024 το μικτό αποτέλεσμα για τον όμιλο ανήλθε σε 66.397.644,65 ευρώ και για την εταιρεία σε 38.291.921,26 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,96% και 16,71% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 19.848.951,95 ευρώ και της εταιρείας σε 9.115.333,26 ευρώ έναντι ποσού 12.771.344,22 ευρώ και 7.151.788,14 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 55,42% και 27,46% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα δε κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 10,23 εκατ. ευρώ για τον όμιλο από 4,07 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ για την εταιρεία στα 4,07 εκατ. ευρώ από 2,15 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν για τον όμιλο σε ποσοστό 19,39%, ήτοι σε ποσό 13.179.700,39 ευρώ, ενώ υποχώρησαν για την εταιρεία σε ποσοστό 31,92% ήτοι σε ποσό 15.792.811,48 ευρώ.

Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτηριακές εγκαταστάσεις

Ταυτόχρονα, προς υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου, ο όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτηριακές εγκαταστάσεις.

Εντός της χρήσης συνεχίστηκαν οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να πραγματοποιηθεί με τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτηριακών εγκαταστάσεων πλήρης εκμετάλλευση των παραγωγικών χώρων, προσδίδοντας βέλτιστο όφελος στο παραγωγικό κόστος και βελτίωση των υπηρεσιών διανομής και εφοδιασμού.

Πώς διαρθρώνεται ο όμιλος

Να σημειωθεί εδώ ότι ο όμιλος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρείες : «Α. & Χ. Υφαντής Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα την Αθήνα, «Χ. Υφαντής Διανομές Έβρου» με έδρα τη Δράμα, «Διανομές Θεσσαλονίκης Α. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, «Διανομές Κρήτης Α. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο, «Λάντσιον Μητ Έβρου Α.Ε.» με έδρα την Αλεξανδρούπολη, «Ifantis Bulgaria FOOD» με έδρα το Παρβομάι Φιλιππούπολης, «Υφαντής Α.Ε. Διανομές Θεσσαλίας» με έδρα τη Λάρισα, «Διανομές Δωδεκανήσου Υφαντής Α.Ε.» με έδρα τη Ρόδο, «Ifantis Romania S.A.» με έδρα το Βουκουρέστι, «Διανομές Ιωαννίνων Κ. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα τα Ιωάννινα, «Διανομές Τρίπολης Χ. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα την Τρίπολη, «Υφαντής Α.Ε.Ε. Διανομές Τροφίμων Πάτρας» με έδρα την Πάτρα, Α & Χ IFANTIS (CYPRUS) FOOD LTD με έδρα τη Λευκωσία, «IFANTIS FRANCE S.A» με έδρα το Παρίσι και «Esti Foods LLC» με έδρα τις ΗΠΑ, «IFANTIS UK».

Το deal

Λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου ανακοινώθηκε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στον χώρο των αλλαντικών.

Η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, που ανήκει στον όμιλο Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, περνά στην Υφαντής ΑΒΕΕ.

Bespoke SGA Holdings και Υφαντής ΑΒΕΕ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για το 100% της Νίκας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους.

Η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τον κλάδο της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας, ενός χώρου που δεν έχει περάσει και λίγες «περιπέτειες» τα τελευταία χρόνια. Ένας «γάμος» τέτοιου βεληνεκούς θα οδηγήσει σε νέους συσχετισμούς στον κλάδο, μεταβάλλοντας τα μερίδια αγοράς με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος.

Σήμερα η Υφαντής έρχεται πρώτη στην κατάταξη του κλάδου με μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 23%, ακολουθεί η Creta Farm με ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 20%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Νίκας εκτιμάται πέριξ του 6-6,5%.