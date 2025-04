OpenAI: Mega deal 40 δισ. δολαρίων με την SoftBank - Στα 300 δισ. δολ. η αποτίμηση της

Έναν εντυπωσιακό γύρο χρηματοδότησης, ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ολοκλήρωσε η OpenAI, ένα deal του οποίου ηγήθηκε ο ιαπωνικός επενδυτικός όμιλος SoftBank, γεγονός που ώθησε την αποτίμησή της εταιρείας στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια και την τοποθετεί πίσω μόνο από τη SpaceX των 350 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το CB Insights.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων που έχει λάβει ποτέ η OpenAI, και το μεγαλύτερο γύρο ιδιωτικής χρηματοδότησης τεχνολογίας στην ιστορία, σύμφωνα με το CNBC.

Το Bloomberg ανέφερε ότι η OpenAI να λάβει άμεσα 10 δισ. δολάρια, 7,5 δισ. δολάρια από τη SoftBank και επιπλέον 2,5 δισ. δολάρια από μία κοινοπραξία επενδυτών συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Coatue, Altimeter και Thrive. Τα υπόλοιπα 30 δισ. δολάρια αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους, ενώ αν ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Όπως δήλωσε συγκεκριμένα η SoftBank τη Δευτέρα, η συνολική επένδυσή της θα μπορούσε να μειωθεί έως και στα 20 δισ. δολάρια εάν η OpenAI δεν αναδιαρθρωθεί σε κερδοσκοπική οντότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η OpenAI δήλωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το νέο κεφάλαιο για να «επεκτείνει τα σύνορα της έρευνας της τεχνητής νοημοσύνης ακόμη περισσότερο». Περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματοδότηση αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη δέσμευση του OpenAI στο Stargate, το σχέδιο των SoftBank, OpenAI και Oracle για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων που θα τροφοδοτήσουν το επόμενο κύμα τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική συμφωνία πριν από τον γύρο της OpenAI ήταν η αύξηση κεφαλαίου 14 δισ. δολαρίων της Ant Group το 2018.

Η SoftBank και άλλοι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η εκρηκτική ανάπτυξη του ChatGPT μπορεί να συνεχιστεί. Το OpenAI δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ChatGPT έχει πλέον 500 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες, από 400 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα. Το OpenAI αναμένει επίσης ότι τα έσοδα θα τριπλασιαστούν στα 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος αυτού του έτους.

Ο CEO Sam Altman έγραψε τη Δευτέρα σε ανάρτησή του στο Χ πως το λανσάρισμα του Chat GPT ήταν «μία από τις πιο τρελές viral στιγμές που είχα δει ποτέ, και προσθέσαμε ένα εκατομμύριο χρήστες σε πέντε ημέρες», η εταιρεία «πρόσθεσε ένα εκατομμύριο χρήστες την τελευταία ώρα».

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.



we added one million users in the last hour.

— Sam Altman (@sama) March 31, 2025