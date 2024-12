Insurance Awards Filippos Morakis 2024: 23 βραβευθέντες και 500 συμμετέχοντες

Τους ανθρώπους της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ανέδειξαν για άλλη μία χρονιά τα Insurance Awards Filippos Morakis 2024.

Τους ανθρώπους της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διακρίνονται για την πορεία τους και αποτελούν πρότυπα σε πεδία όπως η βιωσιμότητα, η ψηφιακή μετάβαση, η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η αποδοτικότητα και η καινοτομία ανέδειξαν για άλλη μία χρονιά τα Insurance Awards Filippos Morakis 2024, που διεξήχθησαν στις 11 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Παρουσία 500 συμμετεχόντων, υπουργών, εκπροσώπων της πολιτείας, του επιχειρείν και θεσμικών φορέων απονεμήθηκαν χτες στην 30η διοργάνωση των FMIA οι διακρίσεις σε συνολικά 15 εταιρείες και 8 Γραφεία Πωλήσεων καθώς και ο “Τίτλος Τιμής Φίλιππος Μωράκης” στον Νικόλαο Μακρόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρώπη Ασφαλιστική για τη συμβολή του στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, η Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Ανάπτυξης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού, Ζέτα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας, ο Γιάννης Βρούτσης, Αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, ο Κώστας Μπακογιάννης, π. Δήμαρχος Αθηναίων, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Σωκράτης Κόκκαλης, πρόεδρος της Intracom και ο Ντίνος Κόκκαλης, Αντιπρόεδρος της Intracom Holdings, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Ventures.

Επίσης παρέστησαν: Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος (CEO, SRS), Αχής Παύλος (Insurance & Reinsurance Coordinator, ΟΡΙΖΩΝ), Αχής Χρήστος (Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης, ΟΡΙΖΩΝ) , Βακίδης Κωνσταντίνος (Co-Founder, Apeiron Insurance Project ), Γιαννιώτης Κωσταντίνος, (CEO Ιντερσαλόνικα Ασφαλιστική), Ευσταθόπουλος Κίμων – Ρεϊνίερ (CEO, ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική), Καρούτζος Θεόδωρος (Διευθύνων Σύμβουλος, Affidea), Λαπατάς Ιωάννης (CEO Ατλαντική Ένωση), Λαπατάς Νότης (Μέτοχος και Operations Consultant Ατλαντική Ένωση), Λοπατατζίδης Θανάσης (Εμπορικός Διευθυντής Ευρώπης, Ομίλου Affidea), Μαυρέλης Γιώργος (Co-Founder, Apeiron Insurance Project), Μοάτσος Ερρίκος (CEO, ERGO Aσφαλιστική), Μπακούσης Βασίλης (Μέλος ΔΣ, Ατλαντική Ένωση , Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων), Μουρατίδου Αγγελική (Γενική Διευθύντρια, Euroins Ελλάδος), Παπαναστασόπουλος Κανάρης (γενικός διευθυντής, Carglass® Greece), Σαΐας Κάρολος (CEO, Interasco), Σεμερτζόγλου Κωνσταντίνος (Γενική Διεύθυνση και Νόμιμη Εκπροσώπηση του υποκαταστήματος της HDI Global στην Ελλάδα), Στεφανοπούλου Μάρθα (CEO, Carglass® Greece), Τζέης Γεράσιμος (CEO, Atradius), Δημήτρης Τσεκούρας (CEO, ARAG).

Η διαδικασία του διαγωνισμού διασφαλίστηκε μέσα από Επταμελή Επιτροπή. Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στην Επιτροπή των Insurance Awards 2024 συμμετείχαν άνθρωποι με μακρά εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο σε θέσεις ευθύνης όπως ο Γιώργος Κώτσαλος, ο Ανδρέας Βασιλείου, ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, ο Λυκούργος Πέτροβας, καθώς και η Άλκηστις Χριστοφίλου, partner στο δικηγορικό γραφείο Rokas, ο Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ευγενία Τζώρτζη, δημοσιογράφος στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”.

Παρουσιαστές των βραβείων ήταν ο Νίκος Μωράκης, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Ασφαλιστικό Marketing και αρχισυντάκτης του insurancedaily.gr και η Δώρα Αποστολοπούλου, General Manager της Special Risk Solutions Group of Companies.

Οι εταιρείες και τα Γραφεία Πωλήσεων που διακρίθηκαν είναι τα εξής:

1η κατηγορία BUSINESS DEVELOPMENT – Πράκτορες Ασφαλίσεων

•1η θέση MEGA BROKERS

•2η θέση SOFOS INSURANCE AGENCY

•3η θέση INSURANCEMARKET

1η κατηγορία BUSINESS DEVELOPMENT – Μεσίτες Ασφαλίσεων

•1η θέση NAK KATSIBERIS

•2η θέση HOWDEN HELLAS

•3η θέση KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY

1η κατηγορία BUSINESS DEVELOPMENT – TIED AGENCIES

•1η θέση Γραφείο Πωλήσεων Τουπή Άρη

•2η θέση Γραφείο Πωλήσεων Φανού Γρηγόρη

•3η θέση Γραφείο Πωλήσεων της Μαθιούδη Κωνσταντίνας

2η κατηγορία Digital Orientation – Πράκτορες Ασφαλίσεων

•1η θέση SOFOS INSURANCE

•2η θέση INSURANCEMARKET

•3η θέση ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

2η κατηγορία Digital Orientation – Μεσίτες Ασφαλίσεων

•1η θέση HOWDEN

•2η θέση INFOMAX

•3η θέση KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY

2η κατηγορία Digital Orientation – TIED AGENCIES

•1η θέση Γραφείο Πωλήσεων της Μαθιούδη Κωνσταντίνας

•2η θέση Γραφείο Πωλήσεων Κλαράκη Εμμανουήλ

•3η θέση Γραφείο Πωλήσεων Τουπή Άρη

3η κατηγορία Sustainability Strategy – Πράκτορες Ασφαλίσεων

•1η θέση MAXIMA Insurance

•2η θέση SOFOS INSURANCE AGENCY

•3η θέση WE INSURANCE

3η κατηγορία SustainabilityStrategy – Μεσίτες Ασφαλίσεων

•1η θέση NAK Katsiberis

•2η θέση HOWDEN

•3η θέση INFOMAX

4η κατηγορία Customer Centricity – Πράκτορες Ασφαλίσεων

•1η θέση INSURANCEMARKET

•2η θέση MEGA BROKERS

•3η θέση UNIT BROKERS

4η κατηγορία Customer Centricity – Μεσίτες Ασφαλίσεων

•1η θέση CROMAR

•2η θέση PENCO

•3η θέση KARAVIAS

4η κατηγορία Customer Centricity – TIED AGENCIES

•1η θέση Γραφείο Πωλήσεων Παναγόπουλου Κωνσταντίνου

•2η θέση Γραφείο Πωλήσεων Κοντού Ιωάννη

•3η θέση Γραφείο Πωλήσεων Τριάντου Φώτη

5η κατηγορία High Quality – Πράκτορες Ασφαλίσεων

•1η θέση MEGA BROKERS

•2η θέση SOFOS Insurance Agency

•3η θέση BROKERS UNION

5η κατηγορία High Quality – Μεσίτες Ασφαλίσεων

•1η θέση PENCO

•2η θέση NAK Katsiberis

•3η θέση ZIA Insurance

5η κατηγορία High Quality – TIED AGENCIES

•1η θέση Γραφείο Πωλήσεων Κλαράκη Εμμανουήλ

•2η θέση Γραφείο Πωλήσεων Παναγόπουλου Κωνσταντίνου

•3η θέση Γραφείο Πωλήσεων Τσιώμου Γιώργου

Overall Performance – Πράκτορες Ασφαλίσεων

•SOFOS INSURANCE AGENCY

Overall Performance – Μεσίτες Ασφαλίσεων

•HOWDEN HELLAS

Overall Performance – TIED AGENCIES

•Γραφείο Πωλήσεων Κλαράκη Εμμανουήλ