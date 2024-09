Νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών από τον Όμιλο Antenna

Μια νέα εταιρία παραγωγής και διανομής ταινιών με στόχο τη δημιουργία και διάθεση συναρπαστικού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς συστήνει ο Όμιλος Antenna, επεκτείνοντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Μια νέα εταιρία παραγωγής και διανομής ταινιών με στόχο τη δημιουργία και διάθεση συναρπαστικού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς συστήνει ο Όμιλος Antenna, επεκτείνοντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Πιστός στο όραμά του και με ξεκάθαρη στρατηγική στον τομέα media και entertainment, ο Όμιλος Antenna, δύο χρόνια μετά την απόκτηση και αναβάθμιση του μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου δικτύου multiplex κινηματογραφικών αιθουσών στην Ελλάδα, της Village Roadshow, αναπτύσσει περαιτέρω την ελληνική κινηματογραφική αγορά μέσω της νέας εταιρίας, αποστολή της οποίας είναι η παραγωγή και διανομή ταινιών, που εμπνέουν και ψυχαγωγούν το κοινό.

Η νέα εταιρία που διέπεται από τις αξίες του Ομίλου Αntenna για δημιουργία υψηλού επιπέδου περιεχομένου, θα προσφέρει υπηρεσίες παραγωγής, αλλά και εκτέλεσης παραγωγής ταινιών συνεργαζόμενη με δημιουργούς και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον τομέα της διανομής, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία, που ήδη κατέχουν τα στελέχη της Village Roadshow, η νέα εταιρία θα σχεδιάσει ένα ευρύτατο δίκτυο διανομής περιεχομένου, διασφαλίζοντας έτσι την ολοκληρωμένη προώθηση των έργων.

Ο Όμιλος Antenna τοποθετεί επικεφαλής της νεοσύστατης εταιρίας τον βραβευμένο, με Όσκαρ και BAFTA, παραγωγό Gareth Ellis-Unwin και τον καλωσορίζει θερμά στο δυναμικό του. Ιδρυτής της Bedlam Film Productions με έδρα το Λονδίνο, ο Gareth Ellis-Unwin ήταν ο βασικός παραγωγός της βρετανικής ανεξάρτητης ταινίας του 2010, με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών ($450 εκ. παγκοσμίως), Ο Λόγος του Βασιλιά (The King’s Speech), που κέρδισε επτά βραβεία BAFTA και τέσσερα βραβεία Όσκαρ συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Ταινίας.

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ο Gareth Ellis-Unwin είναι επίτιμο μέλος σε δεκάδες διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ καθώς και μέλος με δικαίωμα ψήφου των Academy of Motion Pictures of Arts & Sciences (AMPAS), British Academy of Film & Television Arts (BAFTA), Producers Guild of America (PGA), European Film Awards, British Independent Film Awards και μέλος του Producers Guild of Great Britain (PGGB).

Επικεφαλής του τμήματος διανομής αναλαμβάνει ο Άκης Βοΐλας, με διευθυντική παρουσία για περισσότερα από 20 χρόνια στον χώρο της διανομής, έχοντας διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στην Ελληνική διανομή του studio της Warner Bros. και επικεφαλής διανομής και παραγωγής της Village Films.

Head of Development αναλαμβάνει η Δήμητρα Κωστοπούλου, με 25ετή πορεία στον χώρο της μυθοπλασίας και με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες στο βιογραφικό της όπως: «Αν» και «Ένας Άλλος Κόσμος» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Το Τανγκό Των Χριστουγέννων» του Νίκου Κουτελιδάκη, «Νήσος 1» του Χρήστου Δήμα & «Νήσος 2» του Αντώνη Αγγελόπουλου, καθώς και πολλές τηλεοπτικές επιτυχίες.

Head of Marketing και Publicity αναλαμβάνει ο Ανδρέας Αλυσανδράτος, με 20ετη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Marketing στο χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής, των digital Μέσων και του Τύπου.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, συνδυάζοντας την εμπειρία των στελεχών του στην παραγωγή και διανομή ταινιών, με στόχο να επαναπροσδιορίσει το τοπίο της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής.

Οι πρώτες ταινίες παραγωγής και διανομής είναι, ήδη, σε στάδιο ανάπτυξης και αναμένονται σύντομα στους κινηματογράφους.

Ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO Antenna Group Ελλάδος, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζω στο δυναμικό του Ομίλου τον Gareth Ellis-Unwin, που με το έργο του έχει σφραγίσει την παγκόσμια βιομηχανία θεάματος. Με τη βαθιά γνώση, τη σημαντική εμπειρία και το δημιουργικό του πνεύμα θα συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη της νέας εταιρείας. Έχοντας στη φαρέτρα μας όλα τα απαραίτητα εφόδια, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας νέας κινηματογραφικής στέγης, η οποία αγγίζει όλους τους δημιουργούς και όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής νέων ταινιών».

O Gareth Ellis-Unwin δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή που προσκλήθηκα να αναλάβω τον ρόλο του Επικεφαλής Παραγωγής και Διανομής στην Village Roadshow. Ο Όμιλος Αntenna μάς δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέες και συναρπαστικές ιστορίες για την ελληνική αγορά, αλλά και να διαμορφώσουμε ένα νέο τοπίο στην κινηματογραφική παραγωγή. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στην Ελλάδα με δημιουργούς και κινηματογραφιστές, που διαθέτουν εξαιρετικό ταλέντο και να δω τους πρώτους τίτλους ταινιών να ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη».