Έλον Μασκ: Οι περισσότεροι φόροι στους πλούσιους θα πλήξουν τους χαμηλόμισθους

Ο Έλον Μασκ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τη φορολογία, διαμηνύοντας πως εάν εφαρμοστεί η έκκληση του Μπάιντεν, που έχει βάλει στο στόχαστρό του του πλούσιους, οι άνθρωποι με χαμηλό προς μεσαίο εισόδημα είναι εκείνοι που θα την «πληρώσουν».

«Συμφωνώ ότι θα πρέπει να καταστήσουμε παράνομα τα περίτεχνα προγράμματα φοροαποφυγής, αλλά αν ενεργήσουμε σύμφωνα με αυτό θα αναστατωθούν πολλοί, επομένως θα έχουμε λόγια, αλλά όχι δράση. Αυτοί που στην πραγματικότητα θα αναγκαστούν να σηκώσουν το βάρος των υπερβολικών κρατικών δαπανών είναι μισθωτοί χαμηλότερου έως μεσαίου εισοδήματος, καθώς δεν μπορούν να ξεφύγουν» υπογράμμισε σε tweet του o πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και «αφεντικό» των Twitter, Tesla και SpaceX.

In all seriousness, I agree that we should make elaborate tax-avoidance schemes illegal, but acting upon that would upset a lot of donors, so we will see words, but no action.

Those who will actually be forced to carry the burden of excess government spending are lower to…

— Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2023