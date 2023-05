Ο Φρανκ Χόλντινγκ Tζ. έγινε διευθύνων σύμβουλος της First Republic το 2008, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα και του θείου του.

Πριν από λίγους μήνες, ο Φρανκ Χόλντινγκ Tζ. ήταν επικεφαλής μίας καθόλου γνωστής τράπεζας στη Βόρεια Καρολίνα, όμως τώρα, μετά την αναταραχή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, διαθέτει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιουσίες στον κόσμο.

Ο 61χρονος Χόλντινγκ και η οικογένειά του έγιναν πλούσοι μέσω της First Citizens από τα τέλη Μαρτίου, αφού η τράπεζα στην οποία συμμετέχουν εξαγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της Silicon Valley Bank. Το μερίδιο των μετοχών τους πλέον κινείται σε ιστορικό ρεκόρ, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή του αξία να υπολογίζεται σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Η μετοχή της First Citzines σημείωσε άνοδο 7,5% στα 1.175,35 δολάρια την Τετάρτη, αφού οι καταθέσεις της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις μετά τη συμφωνία διάσωσης της SVB.

Η δυναστεία της οικογένειας πίσω από την First Citizens έχει τις ρίζες της 125 χρόνια πίσω, όταν άνοιξε το πρώτο και μόνο της τραπεζικό υποκατάστημα στην αγροτική Βόρεια Καρολίνα που ιδρύθηκε με κεφάλαιο 10.000 δολαρίων. Ο Χόλντινγκ έγινε διευθύνων σύμβουλος το 2008, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα και του θείου του στην ηγεσία της τράπεζας.

Το μερίδιο στη First Citizens αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της οικογένειας, η οποία βέβαια έχει λάβει τουλάχιστον 35 εκατομμύρια δολάρια μέσω μερισμάτων και πωλήσεων μετοχών τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες ενώ δραστηριοποιείται επίσης σε εμπορικά ακίνητα και γεωργία. Η χρονιά ξεκίνησε άσχημα για την First Citizens, με τη μετοχή της να υποχωρεί σχεδόν 40% τους δύο μήνες έως τα μέσα Μαρτίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τα επίπεδα των καταθέσεων και τις μη πραγματοποιηθείσες απώλειες από επενδύσεις σε ομόλογα σε πολλές μικρότερες τράπεζες. Αλλά από τότε που η First Citizens ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την SVB, η μετοχή της έχει εκτοξεύθηκε.