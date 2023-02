Άρδην αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά μπύρας και αναψυκτικών – Οι κινήσεις των μεγάλων «παικτών»

Αλλάζει πλήρως η εικόνα της εγχώριας αγοράς μπύρας και αναψυκτικών. Μια προς μια οι στρατηγικές κινήσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον, της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και της PepsiCo Hellas.

Ένα εντελώς νέο τοπίο ξεδιπλώνεται για την εγχώρια αγορά μπύρας, αναψυκτικών, mixers, καφέ, με τις κινήσεις των ισχυρών παικτών που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω κλάδους να είναι καθοριστικές για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα.

Είσοδοι σε νέες κατηγορίες, εξαγορές δημοφιλών brands, «επαναπατρισμοί» παραγωγής αλλάζουν άρδην τις ισορροπίες σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, καθώς οι βασικοί πρωταγωνιστές διεκδικούν ακόμη μεγαλύτερα μερίδια από την «πίτα».

Οι κινήσεις – ματ της Coca Cola Τρία Έψιλον

Στο πλαίσιο της έκθεσης HoReCa 2023, η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε επίσημα την είσοδό της στην κατηγορία της μπύρας, προχωρώντας σε αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία με την AB InBev, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή σήματα μπύρας, όπως Corona, Stella Artois και Bud. Η συνεργασία- που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023- περιλαμβάνει πωλήσεις, διανομή, trade marketing και ενεργοποίηση της αγοράς για έξι από τα πιο δημοφιλή εμπορικά σήματα που ανήκουν στην AB InBev.

Ταυτόχρονα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι στις αρχές Μαρτίου 2023 θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με τη Three Cents, προκειμένου τότε να ξεκινήσει και η διανομή των προϊόντων. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εταιρεία εξαγόρασε τον περασμένο Αύγουστο την ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents), θυγατρική κατά 100% της Ideal Holdings, έναντι 45 εκατ. ευρώ. Με την κίνηση αυτή η Coca Cola ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ανθρακούχων προϊόντων για ενήλικες. Η Three Cents είναι μια ελληνική εταιρεία που σύστησε στην αγορά super-premium ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλς και long drinks (mixers & tonics).

Μόλις μια μέρα νωρίτερα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον παρουσίασε και επισήμως στην ελληνική αγορά τον ιταλικό Caffè Vergnano, επιχειρώντας να «πατήσει πόδι» ακόμη πιο γερά στην κατηγορία του καφέ, στην οποία δραστηριοποιείται ήδη τα τελευταία χρόνια μέσω του brand Costa Coffee. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε στην απόκτηση του 30% του Caffè Vergnano, ενός brand συνώνυμου με τον αυθεντικό ιταλικό espresso και με ιστορία 140 χρόνων, με τη συμφωνία να έχει ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι του 2021 και τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών να έχει ξεκινήσει πριν από έναν χρόνο.

Ενισχύοντας με όλες τις ανωτέρω προσθήκες το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επιχειρεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στους πελάτες της, συμβάλλοντας στην επίτευξη του οράματός της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι κινήσεις ματ στην αγορά της μπύρας δεν σταματούν εδώ… Και είναι ιδιαιτέρως σημαντικές αν αντιληφθεί κανείς πως η ελληνική αγορά μπύρας έχει μεγάλη δυναμική, αφού υπολογίζεται στα 4 εκατ. εκατόλιτρα σε όγκο και σε περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ σε τζίρο.

Σύμφωνα άλλωστε με παράγοντες της αγοράς, το 2022 αποδείχθηκε μια καλή χρονιά για την αγορά μπύρας, η οποία κατόρθωσε να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019, ήτοι στο τελευταίο έτος κανονικότητας πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έφερε την παραγωγή της μπύρας Carlsberg στην Ελλάδα

Μόλις πριν από μερικά 24ωρα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι έχει φέρει στην Ελλάδα την παραγωγή της μπύρας Carlsberg. Η παραγωγή του brand-ναυαρχίδα του ομίλου Carlsberg ξεκίνησε ήδη από το τέλος Ιανουαρίου στο ζυθοποιείο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο.

Όπως αποκάλυψαν πηγές της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στο insider.gr, μια πρώτη εκτίμηση για την παραγωγή τοποθετείται στα 100 χιλ. εκατόλιτρα, ωστόσο κάθε περαιτέρω πρόβλεψη κρίνεται εξαιρετικά πρώιμη, δεδομένου ότι η εκκίνηση της παραγωγής μετρά μόλις λίγες ημέρες. Η μονάδα παραγωγής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο ανέλαβε την παραγωγή του βασικού brand του ομίλου Carlsberg σε κουτί των 330 ml και των 500 ml, καθώς και σε όλους τους τύπους βαρελιών (Draught Master Flex και Modular και μεταλλικό keg).

Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που συνεχώς εμπλουτίζεται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Για ένα ισορροπημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που συνεχώς εμπλουτίζεται με το βλέμμα σε μια πολύ καλή τουριστική σεζόν το 2023 έκαναν λόγο, την ίδια ώρα, πηγές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τις οποίες συνομίλησε το insider.gr στο πλαίσιο της HORECA 2023.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από την 1η Απριλίου 2021 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει αναλάβει επίσημος διανομέας των προϊόντων της Bacardi για την Ελλάδα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και στα σκληρά ποτά – μια κατηγορία που καταγράφει επίσης σημαντική ανάπτυξη.

H PepsiCo Hellas φέρνει ξανά στην Ελλάδα την παραγωγή των αναψυκτικών ΗΒΗ

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται την ίδια ώρα και στον κλάδο των αναψυκτικών. Όπως έγινε γνωστό στις αρχές της εβδομάδας που μας πέρασε, η παραγωγή των εμβληματικών αναψυκτικών της ΗΒΗ επιστρέφει μετά από μια πενταετία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών PepsiCo Hellas και ΕΨΑ.

Από την ερχόμενη άνοιξη τα κουτάκια αλουμινίου των αναψυκτικών ΗΒΗ θα συσκευάζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στο Βόλο. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών δεν προέκυψε μέσα σε μια νύχτα. «Η PepsiCo Hellas μας προσέγγισε. Είναι κάτι που το συζητούσαμε χρόνια. Προηγήθηκαν αρκετές ασκήσεις επί χάρτου πριν την οριστικοποίηση της συνεργασίας» αποκαλύπτει, μιλώντας στο insider.gr, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΨΑ, Μιχάλης Τσαούτος, κάνοντας λόγο για μια ψήφο εμπιστοσύνης μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στη βολιώτικη βιομηχανία αναψυκτικών με έδρα την Αγριά Βόλου που «επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή μας είναι υψηλών προδιαγραφών». Όπως εξηγεί, τα κουτάκια αλουμινίου ΗΒΗ θα παρασκευάζονται σε υπάρχουσα γραμμή παραγωγής της ΕΨΑ, για την οποία δρομολογείται μια επένδυση της τάξης των 300-350 χιλ. ευρώ, η οποία θα αφορά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, ιδίως σε ζητήματα ποιοτικού ελέγχου. Οι παραγγελίες των νέων μηχανημάτων έχουν γίνει και αναμένεται να φτάσουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εντός του επόμενου διμήνου, ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή.

Την ίδια στιγμή, πηγές της Pepsico Hellas δηλώνουν στο insider.gr πως «αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την ΕΨΑ επειδή είναι μια ελληνική εταιρεία με παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονο εξοπλισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Η απόφαση της PepsiCo Hellas να προχωρήσει σε επαναπατρισμό της παραγωγής των αναψυκτικών ΗΒΗ σε συνεργασία με μία ελληνική εταιρεία εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό της σχεδιασμό ενώ αποτελεί ταυτόχρονα υλοποίηση μιας σημαντικής της δέσμευσης. Παράλληλα με τη μεταφορά της παραγωγής στην Ελλάδα, η PepsiCo Hellas θα προχωρήσει και στον εικαστικό επανασχεδιασμό των συσκευασιών της ΗΒΗ, με στόχο την ανανέωσή τους, καθώς και στην αλλαγή της φόρμουλας του πορτοκαλιού με στόχο να πλησιάσει ακόμη πιο κοντά στις γευστικές προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.