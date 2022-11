Μασκ στους εργαζόμενους της Twitter: Σήμερα είναι η τελευταία σας ημέρα - «Τρέχουν» οι απολύσεις

Πανικός στην Τwitter με κλειστά γραφεία και τις απολύσεις να έχουν ξεκινήσει από τις 18:00 (ώρα Ελλάδος).

Τα emails του Έλον Μασκ άρχισαν να φτάνουν στους 3.700 περίπου εργαζόμενους της Twitter που χάνουν τη δουλειά τους στο πλαίσιο της «εξυγίανσης» της εταιρίας από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη.

«Σήμερα είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα στην εταιρεία», έγραφε το μήνυμα που έλαβε το 50% του προσωπικού που απολύεται όπως επισημαίνει τo Bloomberg, με τα κεντρικά γραφεία της Twitter να παραμένουν κλειστά σήμερα, Παρασκευή.

Ο νέος ιδιοκτήτης προσπάθησε να υπερασπιστεί την απόφασή του να «ψαλιδίσει» χιλιάδες θέσεις εργασίας λέγοντας ότι η εταιρεία είχε βιώσει «μαζική πτώση στα έσοδα» λόγω της φυγής διαφημιστών από το κοινωνικό δίκτυο.

«Σε μια προσπάθεια να θέσουμε το Twitter σε μια υγιή πορεία, θα περάσουμε από τη δύσκολη διαδικασία της μείωσης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας την Παρασκευή. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει έναν αριθμό ατόμων με πολύτιμη συνεισφορά στο Twitter, αλλά αυτή η ενέργεια είναι δυστυχώς απαραίτητη για να διασφαλιστεί η επιτυχία της εταιρείας προς τα εμπρός» ήταν το μήνυμα που έλαβαν οι υπάλληλοι του τεχνολογικού κολοσσού.

Το Twitter έχει υποστεί «τεράστια πτώση εσόδων» εξαιτίας των διαφημιστών που διέκοψαν τη διαφήμιση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της Τesla.

Σε ένα tweet, ο Μασκ επέρριψε την ευθύνη σε «ομάδες ακτιβιστών που πιέζουν τους διαφημιστές». Είπε ότι το Twitter δεν άλλαξε τη στρατηγική του για τη συγκράτηση του περιεχομένου και πρόσθεσε ότι η εταιρεία έκανε «ό,τι μπορούσε για να κατευνάσει τους ακτιβιστές». Kαι κατέληξε αναφέροντας ότι «Προσπαθούν να καταστρέψουν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική».

Ο Μασκ δεν διευκρίνισε πόσα έσοδα έχει χάσει η εταιρεία από τις διαφημίσεις ή πώς μπόρεσε να αποδώσει αυτή την απώλεια στην πίεση από ομάδες ακτιβιστών.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022