Domino's: Έκλεισε και το τελευταίο κατάστημα στην Ιταλία

Τα σχόλια στην πλατφόρμα του Twitter για την αποχώρηση της Domino's από την Ιταλία ήταν σαρκαστικά.

Μόλις επτά χρόνια μετά το ντεμπούτο της Domino’s Pizza στο Μιλάνο, η αμερικανική αλυσίδα πίτσας αποχαιρετά την Ιταλία κλείνοντας και το τελευταίο της κατάστημα στη χώρα.

Ο «γίγαντας» γρήγορου φαγητού είχε ανοίξει «μόλις» 29 καταστήματα στην Ιταλία, από τα συνολικά 880 που περιλαμβάνονταν στους αρχικούς του στόχους. Παρά τα επτά χρόνια παρουσίας στην χώρα, το εγχείρημα της εταιρείας δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Σύμφωνα με το CNBC, τα σχόλια στην πλατφόρμα του Twitter για την αποχώρηση της Domino's από την Ιταλία ήταν σαρκαστικά, με πολλούς χρήστες να «κοροϊδεύουν» την εταιρεία που ήθελε να πουλήσει αμερικάνικη πίτσα στην χώρα που θεωρείται η «μητέρα» της πίτσας.

Trying to open Dominos Pizza in Italy is like trying to sell snow in the North Pole. https://t.co/X52M3bzfs2 — Alicia Smith (@Alicia_Smith19) August 9, 2022

Hilarious to think that Dominos thought they could conquer Italy. Did they actually compare their distinctly-average-but-extortionate pizzas to an authentic Napoletana? Madness https://t.co/v4jNiyOTzW — Laurie Macfarlane (@L__Macfarlane) August 9, 2022

If you ever feel you're being outrageously over-confident about something, just remember that Dominos thought they'd be able to justify opening 880 stores in Italy. https://t.co/hCIVJGLwfV — Damon (@damonspencer) August 9, 2022

Η αλυσίδα καταστημάτων πίτσας πάσχιζε να προσελκύσει πελάτες από τότε που άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα στην Ιταλία το 2015, ενώ ανέφερε πως βρέθηκε αντιμέτωπη με αυξημένο ανταγωνισμό, καθώς τα παραδοσιακά εστιατόρια άρχισαν να αξιοποιούν τις εφαρμογές τροφοδιανομής, με την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού.

Η EPizza SpA κήρυξε πτώχευση στις αρχές Απριλίου, καθώς είχε πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα κατά της Covid.