Η Beverage World παρουσίασε το προιοντικό χαρτοφυλάκιο της Lavazza στη Horeca 2022

Η Beverage World,έδωσε δυναμικό «παρών» στη μεγάλη διοργάνωση της HORECA 2022, αναδεικνύοντας δημιουργικά το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Lavazza. Οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο εντυπωσιακό περίπτερο της Lavazza, μεταξύ 11 και 14 Φεβρουαρίου, απόλαυσαν την ποιότητα και γευστική υπεροχή των χαρμανιών καφέ Lavazza από διάφορα μέρη του κόσμου.

Εξαιρετικά σχόλια απέσπασαν το πολυδιάστατο θεματικό περίπτεροLavazza, η εξειδικευμένη ομάδα που προσέφερε τάσεις και ιδέες στους επαγγελματίες επισκέπτες, καθώς και παράλληλα eventsπου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν γευστικά σε μία μοναδική εμπειρία Lavazza, με τα χαρμάνια ανώτερης ποιότητας Lavazza Specials, ενώ απόλαυσαν το 100% Arabica Gran Cafe Paulista, από τις πιστοποιημένες Rainforest Alliance φάρμες της Βραζιλίας. Επιπλέον, το ενδιαφέρον των επισκεπτών τράβηξαν και οιLavazzaBlueCapsules, προσφέροντας στους επαγγελματίες προτάσεις για όλα τα γούστα. Από το προϊοντικό πορτοφόλιο της Lavazzaαξιοσημείωτη παρουσία είχε η διεθνώς βραβευμένη σειρά La Reservade ¡Tierra! και το νέο εκλεπτυσμένο ινδικό χαρμάνι της,India La Reservade ¡Tierra!, παρουσιάζοντας τη βιώσιμη κουλτούρα αλλά και την καινοτομία της Lavazza, αφού πρόκειται για χαρμάνια από περιοχές και κοινότητες που συμμετέχουν στο Ίδρυμα Lavazza, ένα Πρόγραμμα βιώσιμης αγροκαλλιέργειας, με αξιοσημείωτα οφέλη στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες παγκοσμίως.

Τέλος, τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου οι επισκέπτες του περιπτέρου της Lavazza είχαν την ευκαιρία απολαύσουν τους δέκα φιναλίστ του My Mocaccino Barista Challenge by Lavazza, σε ένα δημιουργικό τελικό για τον καλύτερο Mocaccino, μπροστά στους κριτές της Lavazza, την κα Φωτεινή Βουγά, Capability Manager Lavazza Greece, τον κο Διονύση Μουστή, Capability ΜanagerLavazza CEMEA BU, και τον κο Φίλιππο Ανυφαντή, Head Barista στο Mind the Cup Athens. Ο μεγάλος νικητής του τελικού Μιχάλης Μπέλλιος, Head Barista στο Kubrick pure social club, θα ταξιδέψει μαζί με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος στο Τορίνο, την πατρίδα της Lavazza στην Ιταλία, όπου θα επισκεφθούν το Lavazza Innovation Training Center για μία ατελείωτη εμπειρία καινοτομίας, τεχνολογίας και μοναδικής γεύσης καφέ Lavazza!

Η Beverage World, η Lavazza και οι συνεργάτες τους ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση της έκθεσης HORECA, με μοναδικές εμπειρίες καφέ Lavazza.