Meta: Το όνομα έχει trademark και θα κοστίσει... 20 εκατ. δολάρια στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Στις 28 Οκτωβρίου ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε το νέο όνομα της εταιρείας του, το οποίο θα αντανακλά τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της εταιρείας για δραστηριοποίηση πέρα ​​από τον τομέα των social media, στο metaverse.

Το όνομα αυτής «Meta».

Το μόνο πρόβλημα είναι πως λίγες ημέρες νωρίτερα, η εταιρεία υπολογιστών META PCs είχε καταθέσει αίτηση για το εμπορικό σήμα της εταιρείας τους και είναι το... ίδιο όνομα. Βέβαια, μετά τις ανακοινώσεις του ιδρυτή του Facebook η META PCs εμφανίζεται διατεθειμένη να πουλήσει το σήμα κατατεθέν της έναντι του κατάλληλου αντίτιμου.

Σύμφωνα με το TMZ, οι ιδρυτές της Meta PC, Joe Darger και Zack Shutt αναφέρουν πως παρότι η αίτηση τους για την κατοχύρωση του trademark δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι πρόθυμοι να σταματήσουν τη διαδικασία και να... παραχωρήσουν το εμπορικό σήμα στον Ζούκερμπεργκ, αν τους πληρώσει 20 εκατ. δολάρια.







Όπως δε, λένε οι ίδιοι οι ιδρυτές της εταιρείας λειτουργούν την Meta PC για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά πρόσφατα κατέθεσαν έγγραφα για το επίσημο σήμα κατατεθέν της επωνυμίας τους.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021