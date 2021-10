Η μετοχή της Meta Materials εκτοξεύτηκε την Πέμπτη, για τον ίδιο λόγο που εκτοξεύτηκε η μετοχή της Zoom Technologies το 2019 και της Signal Advance τον Ιανουάριο: για την επωνυμία!

Ο συνιδρυτής της Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία του θα λέγεται πλέον Meta. Η επίσημη εταιρική επωνυμία θα είναι Meta Platforms και, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου, η μετοχή θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο MVRS.

H Meta Materials δεν έχει καμία σχέση με την Facebook. Είναι μια καναδική εταιρεία επιστήμης υλικών, η τεχνολογία της οποίας χρησιμοποιείται για πράγματα όπως «η διαφανής απομόνωση ενός συγκεκριμένου χρώματος φωτός ή η αόρατη θέρμανση του παραθύρου ενός αυτοκινήτου», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Υπάρχουν φορές που οι επενδυτές δεν γνωρίζουν ή απλά δεν τους νοιάζει.

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, η μετοχή της Meta Materials, που διαπραγματεύεται με το σύμβολο MMAT, ενισχύθηκε έως και 25%, έπειτα από κέρδη 4,5% στις κανονικές συναλλαγές. Με το ράλι, η εταιρεία αξίζει λίγο πάνω από 1,5 δισ. δολάρια.

Ο George Palikaras, CEO της Meta Materials, έγραψε τη Πέμπτη στο Twitter: «Θα ήθελα να καλωσορίσω εγκάρδια την @Facebook στο #metaverse».

On behalf of @Metamaterialtec I would like to cordially welcome @Facebook to the #metaverse. #GoBeyond $MMAT #AR #VR Meta, meet META® :-) https://t.co/8gOgkYTvSl pic.twitter.com/2i2PMKwzFA

— George Palikaras (@palikaras) October 28, 2021