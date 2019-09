Τις επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον της αγοράς των σπορ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσίασαν και σχολίασαν κορυφαία στελέχη του κλάδου στα πλαίσια του συνεδρίου του Economist “The sports business summit for SE Europe: The sky’s the limit”, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.