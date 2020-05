Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού στέλνει μιλώντας στο CNN ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στο καλύτερο σενάριο η Ελλάδα θα ανοίξει για την τουριστική δραστηριότητα από την 1η Ιουλίου και εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό. Αλλά σχετίζεται ασφαλώς και με τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται αεροπορικώς στην Ελλάδα. Και σχετίζεται επίσης με πολύ αυστηρά και εφαρμόσιμα πρωτόκολλα», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

#Greece begins a phased reopening of businesses after a successful early lockdown. @NicRobertsonCNN speaks with @PrimeministerGR about his praised handling of #covid19 and his plan for the summer holiday season. pic.twitter.com/T83o83pHdA