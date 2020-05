H ατζέντα των διαδικτυακών συζητήσεων με τίτλο «Outlook for an evolving situation» που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες θεματικές και ομιλητές.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εβδομάδας 18 – 24 Μαΐου:

Τρίτη 19 Μαΐου 2020, 16.00

2500 years from Thermopylae and Salamis: Lessons from Ancient Greece and their relevance today

2.500 χρόνια μετά τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα: Μαθήματα από την Αρχαία Ελλάδα και ο συσχετισμός με το σήμερα

(Εισαγωγικά σχόλια)

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους "Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020"

(Συζήτηση)

· Αθανάσιος Πλατιάς, Καθηγητής Στρατηγικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

· Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης (επί τιμή)

· Νικόλαος Κυριαζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συντονιστής: Φάνης Παπαθανασίου, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, 16.00

Next Day Funding

To τραπεζικό σύστημα και η χρηματοδότηση της επόμενης μέρας

· Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking, Eurobank SA

· Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς

· Γιάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής, Alpha Bank

· Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα

· Συντονιστής: Γιάννης Αγγέλης, Δημοσιογράφος, capital.gr

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, 18.00

Strengthening National Defence in the 21st Century

Αμυντική θωράκιση της χώρας στον 21ο αιώνα

· Νίκος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας ΤΒC

· Αλέξανδρος Διακόπουλος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού

· Ντένης Πλέσσας, Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Lockheed Martin Aeronautics/International

· Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

Συντονιστής: Βασίλης Νέδος, Διπλωματικός και Αμυντικός Συντάκτης, Καθημερινή

Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 18.00

National discipline & "therapy" in the pandemic

Εθνική πειθαρχία και "θεραπεία" στην πανδημία

· Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

· Ιωάννα Τσιβάκου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συντονίστρια: Βίκυ Φλέσσα, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ

