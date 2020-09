Με καθυστέρηση μιας ολόκληρης ημέρας η Τουρκία διαψεύδει το ρεπορτάζ της γερμανικής Die Welt σχετικά με την εντολή του Ερντογάν στους στρατηγούς του, να βυθίσουν ένα ελληνικό πλοίο ή να καταρρίψουν ένα ελληνικό μαχητικό.

Κατηγορηματικά αλλά και με καθυστέρηση 24 ωρών, η τουρκική ηγεσία διαψεύδει το ρεπορτάζ της γερμανικής Die Welt σχετικά με τη σύσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των στρατηγών του.

NEW — Turkey denies a Die Welt report which suggested Erdogan had ordered Turkish navy to sink a Greek warship without causing casualties but admirals refused it.



“This report is a pure product of imagination.”



It also slammed Greece for issuing comments based on this report